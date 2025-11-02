مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن هدف الزمالك أمام طلائع الجيش

طرح الاعلامي مهيب عبد الهادي سؤلًا للجماهير بشأن صحة الهدف الذي سجله نادي الزمالك في شباك طلائع الجيش في المباراة المقامة بين الفريقين في الجولة 13 من بطولة الدوري.



وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"أنت الحكم .... هدف صحيح أم تسلل ؟".

تغلب فريق الزمالك علي نظيره فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر ضمن بطولة الدوري الممتاز.

أحرز ثلاثية الزمالك في شباك طلائع الجيش ناصر ماهر هدفين والمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ هدف فيما سجل محمد عاطف هدف الطلائع الوحيد.

وبذلك الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلي 22 نقطة واحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

فيما تجمد رصيد فريق طلائع الجيش بعد الخسارة أمام الزمالك عند عشر نقاط ويحتل المركز الثامن عشر في ترتيب جدول الدوري الممتاز.