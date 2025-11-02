صالح: عودة أحمد فتوح لمستواه مكسب كبير للزمالك .. وتغييرات عبدالرؤوف صنعت الفارق

أكد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، أن الروح القتالية ظهرت على لاعبي الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش، مشددا على أن الفريق ظهر بشكل أخر مع أحمد عبدالرؤوف.

قال صالح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع كابتن محمد أبو العلا: " فيريرا سببًا في إصابات لاعبي الزمالك خلال الفترة الماضية وكان هناك لاعبين يشتكون من تمرين المدير الفني البلجيكي، وتغييرات أحمد عبدالرؤوف ساهمت في فوز الزمالك بثلاثية أمام طلائع الجيش".

أضاف: "عودة أحمد فتوح لمستواه مكسب كبير للزمالك وجبهته مع بنتائج ستشكل خطورة على أى خصم في المباريات المقبلة، ودونجا يقدم أداء مميز للغاية مع الفريق خلال المباريات الماضية".