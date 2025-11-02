عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك : وجدت نفسي مسؤولا عن الفريق و لم أختر التوقيت.. ولكن ذلك كان حلمًا

كشف الإعلامي احمد عبد الباسط تصريحات أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد فوز فريقه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



وقال عبد الرؤوف :"لم يكن هناك وقت لوضع نظام مع اللاعبين، وهو ما تسبب في إرباك الحسابات الفنية، وقبل البطولات المهمة يشغل اللاعبون أنفسهم بالتفكير في مباريات البطولة، وقد يكون هناك إرباك للحسابات".

وأضاف :"وجدت نفسي مسؤولا عن الفريق، و لم أختر التوقيت ولكن ذلك كان حلمًا بالنسبة لي، وأحاول وضع ضوابط جديدة في وقت قصير".

وأضاف ناصر ماهر هدف فريق الزمالك الثاني في شباك طلائع الجيش بالدقيقة 48 في المباراة المقامة حاليا في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر ضمن بطولة الدوري الممتاز.

وأنهي فريق الزمالك الشوط الأول بالتقدم علي نظيره فريق طلائع الجيش بهدف دون رد في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ولم يتغير الحال كثيرا داخل فريق الزمالك في مباراة طلائع الجيش عنه في عهد البلجيكي يانيك فيريرا المدرب السابق.