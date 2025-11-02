تفاصيل إصابة خوان بيزيرا نجم الزمالك

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تفاصيل إصابة البرازيلي خوان بيزيرا في مباراة الزمالك اليوم أمام طلائع الجيش .



وكتب الاعلامي عبد الباسط عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"خوان بيزيرا تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أمام طلائع الجيش وسيخضع لبعض الفحوصات لتحديد حجم الإصابة قبل السوبر المصري".



وأحرز ناصر ماهر هدف فريق الزمالك الثاني في شباك طلائع الجيش بالدقيقة 48 في المباراة المقامة حاليا في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر ضمن بطولة الدوري الممتاز.

وأنهي فريق الزمالك الشوط الأول بالتقدم علي نظيره فريق طلائع الجيش بهدف دون رد في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ولم يتغير الحال كثيرا داخل فريق الزمالك في مباراة طلائع الجيش عنه في عهد البلجيكي يانيك فيريرا المدرب السابق.