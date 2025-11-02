الزمالك يتفق مع حسن وليد قداح على العودة لمدة موسمين ونصف

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن تفاصيل مفاوضات يد نادي الزمالك، مع نجم الفريق السابق حسن وليد قداح، لاعب كيلسي البولندي ومنتخب مصر لكرة اليد للعودة للفريق.

وأكد المصدر أن نادي الزمالك توصل لاتفاق مع حسن وليد قداح لضمه إلى صفوف الفريق لمدة موسمين ونصف.

وأشار المصدر أن اللاعب اتفق بشكل مبدئي مع مسؤولي الزمالك، على العودة إلى مصر وتمثيل الزمالك عقب رحلة احترافه في صفوف فريق كيلسي البولندي.

وأكد المصدر أنه سيتم عقد جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة، للاتفاق على جميع بنود التعاقد، من أجل عودة حسن وليد قداح نجم منتخب مصر إلى صفوف نادي الزمالك، في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع فريق كيلسي البولندي.

من ناحية أخرى كشف مصدر بنادي الزمالك عن سر عدم قيام الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بإجراء تغيير سادس بعد إصابة أحمد فتوح لاعب الفريق في الرأس خلال مباراة طلائع الجيش التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المصدر أن الجهاز الطبي اطمأن على سلامة اللاعب ولم يتم اللجوء للتغيير السادس، لأن ذلك كان سيتطلب خضوع أحمد فتوح لبروتوكول طبي خاص بإصابات الرأس والاشتباه بالارتجاج، وغيابه لفترة تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام إذا كان الارتجاج خفيفا وهو ما كان سيبعده عن المباريات المقبلة.

وأضاف المصدر أن الارتجاج الخفيف يحتاج وفقا للبروتوكول لمدة غياب من 7 إلى 10 أيام، في حين يحتاج الارتجاج المتوسط من 10 إلى 21 يومًا راحة، وفي حالة الارتجاج الشديد أو فقدان الوعي يحدد الطبيب مدة الغياب وغالبًا لا تقل عن 21 يومًا.

وأوضح المصدر أن الجهاز الطبي اتفق مع الجهاز الفني على خروج اللاعب وعدم استكمال المباراة دون الحاجة لإجراء تبديل سادس.

وفاز فريق الزمالك على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 22 نقطة.