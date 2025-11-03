شبانة: أحمد عبدالرؤوف سيستمر مع الزمالك.. وبيزيرا مهدد بالغياب عن السوبر المصري

أشاد الإعلامي محمد شبانة بأداء أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني الحالي لنادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه يتميز بالشجاعة في اتخاذ القرارات الفنية داخل الملعب، على عكس أسلوب المدير الفني السابق البلجيكي فيريرا الذي كان أكثر تحفظًا.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc" إن عبدالرؤوف أظهر شخصية قوية في إدارة مباراة طلائع الجيش خاصة من خلال تغييراته المؤثرة في الشوط الثاني، والتي منحت الفريق مرونة تكتيكية واضحة.

وأوضح أن عبدالرؤوف نجح في إعادة الحيوية لصفوف الزمالك وأعاد التوازن والأداء الإيجابي للفريق في فترة قصيرة، مضيفًا: "مدرب الزمالك أثبت أنه يمتلك فكرًا فنيًا جيدًا وشجاعة في التعامل مع المواقف الصعبة".

وأكد شبانة أن استمرار عبدالرؤوف في قيادة الزمالك لنهاية الموسم بات مرتبطًا بنتائجه في بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات، قائلًا: "في حال قدم مباريات قوية وحقق نتائج إيجابية، فلن يرحل عن الفريق وسيحصل على ثقة الإدارة والجماهير".

وأشار إلى أن خوان بيزيرا، يواجه شبح الغياب عن مباراة السوبر المصري بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، موضحًا أن اللاعب سيخضع لاختبار طبي لتحديد موقفه النهائي من المشاركة، وسط محاولات من الجهاز الطبي لتجهيزه في أسرع وقت.