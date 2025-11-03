علاء عبد الغني: فيريرا وراء ظهور الزمالك السيئ في المباريات الماضية

أشاد علاء عبد الغني نجم نادي الزمالك السابق، بأداء الأبيض أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية مقابل هدف



وقال عبد الغني في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: أحمد عبدالرؤوف مدير فني واعد وهيكسر الدنيا في القريب العاجل مع نادي الزمالك واتمنى ان يتم منحه الوقت الكافي



واضاف: يانيك فيريرا كان هو المتسبب في ظهور المستوى السيئ لنادي الزمالك في المباريات الأخيرة في الدوري الممتاز

وتابع: عدم تواجد عنصر مصري مع يانيك فيريرا اثر بكل تاكيد على الظهور الضعيف للزمالك في المباريات الاخيرة