خالد الغندور: محمد صبحي جاهز لمواجهة بيراميدز في السوبر المصري

قال الإعلامي خالد الغندور، إن حارس الزمالك محمد صبحي تعرض لشد عضلي خفيف، وفضل الجهاز الفني إراحته؛ خوفا من إصابته.

وأضاف الغندور، خلال برنامجه ستاد المحور، أن الحارس جاهز بشكل طبيعي لمباراة بيراميدز في بطولة السوبر المصري.

وتغلب فريق الزمالك على نظيره طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر ضمن بطولة الدوري الممتاز.

أحرز ثلاثية الزمالك في شباك طلائع الجيش، ناصر ماهر “هدفان”, والمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ هدف، فيما سجل محمد عاطف هدف الطلائع الوحيد.

وبذلك الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلي 22 نقطة واحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

فيما تجمد رصيد فريق طلائع الجيش بعد الخسارة أمام الزمالك عند 10 نقاط ويحتل المركز الثامن عشر في ترتيب جدول الدوري الممتاز.