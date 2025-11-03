شيكابالا يتغنى بلاعب الزمالك: بقي واحد مختلف

علق محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، عن رأيه في تولي أحمد عبدالرؤوف، قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلفًا للبلجيكي يانيك فيريرا، كما أشاد بـ عمر جابر، لاعب الفريق الأبيض.

وقال شيكابالا، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر2»: «أحمد عبدالرؤوف، مش معاه عصا سحرية عشان يغير فريق الزمالك في يومين، هو تعامل مع اللاعبين نفسي، النهاردة في مباراة طلائع الجيش اللعيبة تحس إن في واحد حررهم، بيلعبوا براحتهم في حاجة بتتعمل».



وأضاف: «تحس إن عمر جابر واحد مختلف، بيدخل نصف الملعب والكورة ناحية الشمال، فده حد قايله حاجة، في حاجة بتحصل».

يُذكر أن الزمالك حقق الفوز على طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، في الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.