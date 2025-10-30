إشارة من عند ربنا.. شيكابالا يعلق على قرار اعتزاله

كشف محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، سابقا، كواليس وأسباب اعتزاله نهاية الموسم الماضي.

وقال شيكابالا في تصريحات إعلامية مع الإعلامي معتز الدمرداش: «قرار الاعتزال كان صعب جدا، وفكرت فيه كتير بس حسيت إن ده الوقت المناسب لاعتزال كرة القدم».

وتابع: «بضحك على الناس اللي بتقول إن شيكا اعتزل غصب عنه، ومحدش يقدر في نادي الزمالك يقولي اعتزل مع احترامي لأي حد».

وأضاف: «عقدي كان مستمر موسم تاني لكن قررت الاعتزال، حسيت إن دا الوقت المناسب لأني عارف كان أي إخفاق أو حاجة هتحصل كنت أنا اللي هشيلها وهيشاروا ويقولوا دا سبب المشكلة».

واختتم: «آخر ضربة جزاء ليا كانت أمام بيراميدز وكانت رقم 10 وأنا بلبس رقم 10، وحسيت إنها إشارة من ربنا باعتزال كرة القدم».