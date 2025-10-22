خالد طلعت: زيزو يتفوق على شيكابالا في المساهمة بالأهداف في الدوري المصري

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن إحصائية تؤكد تفوق أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، على لاعب الزمالك السابق محمود عبد الرازق شيكابالا في عدد المساهمات التهديفية ببطولة الدوري الممتاز.

وكتب طلعت عبر حسابه الشخصي: “خاص وحصري.. مفاجأة مدوية.. أحمد سيد زيزو يتفوق على شيكابالا أسطورة الزمالك في المساهمة في الأهداف في الدوري.”



وأوضح طلعت في منشوره أن شيكابالا ساهم في 110 أهداف خلال مسيرته بالدوري المصري، حيث سجل 52 هدفًا وصنع 58 آخرين في 278 مباراة على مدار 18 موسمًا.



في المقابل، تفوق زيزو على شيكابالا بعدما ساهم في 112 هدفًا، بواقع 64 هدفًا و48 صناعة، وذلك خلال 179 مباراة فقط على مدار أقل من 8 مواسم في الدوري، أي بأقل من 100 مباراة مقارنة بشيكابالا

