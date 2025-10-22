زيزو يسجل الهدف الثاني للأهلي أمام الاتحاد في الدوري

تقدم النادي الأهلي بالهدف الثاني في شباك الاتحاد السكندري في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري.

وسجل زيزو الهدف من ركلة جزاء حصل عليها بعد لمسة يد على لاعب الاتحاد السكندري في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

فيما جاء هدف الأهلي الأول عن طريق تسديدة قوية لـ أشرف بن شرقي بعد كرة عرضية مميزة من زيزو في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

تفاصيل الشوط الأول بين الأهلي والاتحاد

وحاول الأهلي هز شباك الاتحاد في اكثر من مناسبة لكن دون استغلال للفرص وأبرزها كانت تسديدة تريزيجيه التي اصطدمت بالعارضة

وأنقذ الشناوي مرمى الأهلي من استقبال هدف من كرة عرضية وجهها مهاجم الاتحاد السكندري قبل أن تجد يد حارس الأحمر.

وسدد فيفور أكيم كرة قوية في شباك حارس الأهلي لكن مرت بجانب القائم .



ويحتل الفريق الأحمر المركز الرابع برصيد 18 نقطة، ويحتاج للفوز من أجل الوصول إلى 21 نقطة، مما يضعه في صدارة مؤقتة متجاوزًا سيراميكا كليوباترا المتصدر حاليًا بـ20 نقطة، بينما يبقى الزمالك والمصري في سباق القمة أيضًا برصيد متساوٍ مع الأهلي.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة كونها الظهور الأول للأهلي تحت قيادة مدربه الدنماركي ييس توروب في الدوري المصري، بعدما قاد الفريق في مباراته الإفريقية الأخيرة.