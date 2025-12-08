حملات مكثفة لإزالة المخلفات ورفع مستوى النظافة بسفاجا

نفذت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا حملة مكبرة لإزالة ورفع المخلفات المتراكمة أمام موقف البيجو القديم بمنطقة الأشغال العسكرية، إلى جانب تنفيذ أعمال نظافة شاملة بالمنطقة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الحضاري بمختلف مدن المحافظة،

وبتعليمات من اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل رئيس مدينة سفاجا، قامت فرق النظافة بالوحدة المحلية بالدفع بالمعدات والعمال لرفع تراكمات المخلفات الصلبة وإعادة تأهيل المنطقة بما يضمن بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين والمارة.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة المدينة المستمرة لرفع كفاءة النظافة العامة، ومتابعة الأماكن التي تشهد تجمعًا للمخلفات، تنفيذًا لتوجيهات السيد محافظ البحر الأحمر بالعمل الدائم على الارتقاء بمستوى الخدمات البيئية وتكثيف الحملات اليومية للتعامل الفوري مع أي مصادر للتلوث أو العشوائيات.

وأكد رئيس المدينة استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات في مختلف المناطق، مشددًا على أهمية تعاون المواطنين للحفاظ على المظهر الجمالي والشكل الحضاري الذي يليق بمدينة سفاجا.