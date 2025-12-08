استرداد 3000 متر من أملاك الدولة بعد إزالة مخزن أخشاب مخالف بالغردقة

نفذت الأجهزة التنفيذية في حي جنوب الغردقة حملة موسعة لإزالة تعدٍّ كبير على أملاك الدولة بمنطقة الحرفيين، بعدما استردت قطعة أرض مساحتها ٣٠٠٠ متر مربع أُقيم عليها مخزن أخشاب ضخم دون أي سند قانوني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بالتصدي الحازم لأي تعديات على أراضي الدولة أو مخالفات البناء.

وقاد اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، الحملة بالتنسيق مع شرطة المرافق، حيث جرى إزالة المخزن بالكامل وإعادة الأرض إلى ملكية الدولة. وكشف جبر أن المخالف كان قد أقام سورًا على قطعة الأرض وحولها إلى مخزن لتخزين الأخشاب والمواد القابلة للاشتعال، ما يشكل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة والبيئة المحيطة بالمنطقة.

وأوضح رئيس الحي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود متواصلة لاستعادة أملاك الدولة والتصدي لأي محاولات للاستيلاء عليها، مؤكدًا أن الحي يعمل على تطبيق القانون بكل صرامة دون استثناء، حمايةً للمال العام ومنعًا لانتشار المخالفات.

وشدد جبر على أن رئاسة حي جنوب الغردقة لن تتهاون مع أي تعديات جديدة، وستستمر في شن حملات دورية لاسترداد الأراضي المتعدى عليها، معتبرًا أن حماية أملاك الدولة واجب وطني لا يقبل التهاون، لما يمثله من خدمة للصالح العام والحفاظ على الحقوق العامة.