استقالات وهمية في نادي الزمالك .. تقرير يرصد وقائع حقيقية بالأسماء

شهدت الآونة الأخيرة تلويح العديد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك بتقديم الإستقالة على إثر أزمة سحب أرض 6 أكتوبر ثم يتبين أنها مجرد استقالات وهمية.

وما زاد من تصاعد الفوضي داخل مجلس إدارة نادي الزمالك تصاعد وتيرة الأزمة المالية الخانقة رغم الانفراجة الأخيرة وصرف مستحقات المالية المتأخرة للاعبين إلا أنها تظل مجرد مسكنات.

وزارة الرياضة حسمت الموقف فى ملف الإستقالات الوهمية لـ مجلس إدارة نادي الزمالك وأكدت على عدم تلقي أية استقالات بشكل رسمي.



نائب رئيس الزمالك

قال هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عبر تصريحات تليفزيونية: في حالة عدم وجود حل لأرض النادي في 6 أكتوبر المجلس سيتقدم بإستقالته، ومفيش حد قالنا على ميعاد ووقت معين لعودة الأرض.



أمين صندوق الزمالك

قال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك عبر تصريحات تليفزيونية: لما مسكنا الزمالك كان مريض وحاليا بيموت حرفياً وأرض اكتوبر هي حياة لنادي الزمالك وعدم عودتها يعني إنهيار النادي كاملاً.



تابع حسام المندوه امين صندوق الزمالك: الوضع في نادي الزمالك كارثي ولا أتمنى نوصل لمرحله الإفلاس وإحنا في مرحله لو مخدنهاش بعين حريصه على الزمالك.. احنا في كارثه بجد والنادي هيروح وأنت مش لاقي حلول تتشغل عليها .. عدم رجوع ارض اكتوبر هيبقى في خطر شديد على نادي الزمالك.



أضاف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ردا على سؤال هل المجلس هدد بالاستقالة؟: مش عايزين نتكلم في القصص دي دلوقتي .. بس اكيد لو الموضوع متحلش صعب تكمل بالشكل ده.



سليمان يدرس الاستقالة

أكد مصدر داخل النادي أن مجلس إدارة نادي الزمالك أبدى استيائه من تصرف أحمد سليمان عضو المجلس، بعد تغيّبه عن اجتماع أمس الثلاثاء الذي خصص لاعتماد تشكيل المكتب التنفيذي الجديد.

وأشار المصدر إلى أنه تم استبعاد سليمان رسميًا من التشكيل، وهو ما اعتبره البعض خطوة عقابية بسبب غيابه عن الاجتماع.

في المقابل أبدى أحمد سليمان غضبه الشديد من القرار، معتبرًا استبعاده تجاوزًا لرغبته ودوره داخل المجلس، حيث يفكر جديًا في تقديم استقالته من عضوية مجلس الإدارة خلال الساعات القادمة احتجاجًا على ما جرى.

تأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد بين إدارة النادي وأحمد سليمان منذ الموسم الماضي، بعدما قرر رئيس الزمالك حسين لبيب سحب صلاحيات لجنة الكرة من سليمان وزميله حسين السيد، وإسناد ملف كرة القدم إلى لجنة التخطيط برئاسة عمرو الجنايني وعضوية أحمد حسام ميدو وحازم إمام، قبل أن يتم تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا ليتولى الإشراف الكامل على شؤون الكرة بالنادي.

استقالة ثنائي مجلس الزمالك



يدرس هاني شكري وهاني بيرزي، التقدم باستقالة من مجلس إدارة الزمالك، خلال الفترة المقبلة، عقب تدهور الأوضاع الأقتصادية و الإدارية في النادي.

ووجه الثنائي اتهامات إلي مجلس إدارة نادي الزمالك بتهميش دورهم خلال الاجتماع وإنفراد مجموعة محددة من أعضاء المجلس باتخاذ القرارات.



رد وزارة الرياضة على إستقالة مجلس الزمالك

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر تصريحات صحفية: لم يحدث أن تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بإستقالته والوزارة لم تتلقى أى استقالات من مجلس الزمالك".



وفي الوقت ذاته، كتب تامر عبد الحميد، نجم الزمالك الأسبق، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن لبيب اجتمع بالفعل مع وزير الرياضة في مكتبه بالعاصمة الإدارية، وقدم استقالته، لكن الوزير رفضها، مشيرًا إلى أن القانون يشترط أن تكون الاستقالة مسبَّبة وموقعة رسميًا من المجلس أو من أحد أعضائه مع توضيح الأسباب