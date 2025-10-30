قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء السوداني: استنفار بأجهزة الدولة لمجابهة التطهير العرقي في الفاشر
اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي يعلن بث افتتاح المتحف المصري الكبير إلى 57 دولة
موعد مباراة الأهلي ضد المصري في الدوري
استقالات وهمية في نادي الزمالك .. تقرير يرصد وقائع حقيقية بالأسماء
كرس حياته لتربية بناته..اختيار مهندس من الوادي الجديد الأب القدوة على مستوي مصر
كريمة يهاجم تصريحات عدم الإنجاب: هشاشة فكرية وسذاجة تخالف الشريعة الإسلامية
الدفاع الصينية: بكين منفتحة على تطوير العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة
من فيديوهات التيك توك للحبس.. القصة الكاملة لأزمة أم مكة بائعة الفسيخ
شملت المطارات والمناطق الآثرية .. تفاصيل تأمين الكهرباء استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير
غارات إسرائيلية ومدفعية تستهدف مناطق شرق قطاع غزة ومخيمات النصيرات ودير البلح
رئيس وزراء الكويت: مواقف مصر الداعمة لبلادنا "واضحة".. ولقاء اليوم لتكريس العلاقات الوطيدة
بتروجيت: هناك اتفاق بعقد ثلاثي لانتقال حامد حمدان إلى الزمالك ولكنه غير موقع من أي طرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

استقالات وهمية في نادي الزمالك .. تقرير يرصد وقائع حقيقية بالأسماء

مجلس ادارة نادي الزمالك
مجلس ادارة نادي الزمالك
يسري غازي

شهدت الآونة الأخيرة تلويح العديد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك بتقديم الإستقالة على إثر أزمة سحب أرض 6 أكتوبر ثم يتبين أنها مجرد استقالات وهمية.

وما زاد من تصاعد الفوضي داخل مجلس إدارة نادي الزمالك تصاعد وتيرة الأزمة المالية الخانقة رغم الانفراجة الأخيرة وصرف مستحقات المالية المتأخرة للاعبين إلا أنها تظل مجرد مسكنات.

وزارة الرياضة حسمت الموقف فى ملف الإستقالات الوهمية لـ مجلس إدارة نادي الزمالك وأكدت على عدم تلقي أية استقالات بشكل رسمي.
 

نائب رئيس الزمالك
قال هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عبر تصريحات تليفزيونية: في حالة عدم وجود حل لأرض النادي في 6 أكتوبر المجلس سيتقدم بإستقالته، ومفيش حد قالنا على ميعاد ووقت معين لعودة الأرض.


أمين صندوق الزمالك

قال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك عبر تصريحات تليفزيونية:  لما مسكنا الزمالك كان مريض وحاليا بيموت حرفياً وأرض اكتوبر هي حياة لنادي الزمالك وعدم عودتها يعني إنهيار النادي كاملاً.


تابع حسام المندوه امين صندوق الزمالك: الوضع في نادي الزمالك كارثي ولا أتمنى نوصل لمرحله الإفلاس وإحنا في مرحله لو مخدنهاش بعين حريصه على الزمالك.. احنا في كارثه بجد والنادي هيروح وأنت مش لاقي حلول تتشغل عليها .. عدم رجوع ارض اكتوبر هيبقى في خطر شديد على نادي الزمالك.
 

أضاف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ردا على سؤال هل المجلس هدد بالاستقالة؟: مش عايزين نتكلم في القصص دي دلوقتي .. بس اكيد لو الموضوع متحلش صعب تكمل بالشكل ده.


سليمان يدرس الاستقالة

أكد مصدر داخل النادي أن مجلس إدارة نادي الزمالك أبدى استيائه من تصرف أحمد سليمان عضو المجلس، بعد تغيّبه عن اجتماع أمس الثلاثاء الذي خصص لاعتماد تشكيل المكتب التنفيذي الجديد.

وأشار المصدر إلى أنه تم استبعاد سليمان رسميًا من التشكيل، وهو ما اعتبره البعض خطوة عقابية بسبب غيابه عن الاجتماع.

في المقابل أبدى أحمد سليمان غضبه الشديد من القرار، معتبرًا استبعاده تجاوزًا لرغبته ودوره داخل المجلس، حيث يفكر جديًا في تقديم استقالته من عضوية مجلس الإدارة خلال الساعات القادمة احتجاجًا على ما جرى.

تأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد بين إدارة النادي وأحمد سليمان منذ الموسم الماضي، بعدما قرر رئيس الزمالك حسين لبيب سحب صلاحيات لجنة الكرة من سليمان وزميله حسين السيد، وإسناد ملف كرة القدم إلى لجنة التخطيط برئاسة عمرو الجنايني وعضوية أحمد حسام ميدو وحازم إمام، قبل أن يتم تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا ليتولى الإشراف الكامل على شؤون الكرة بالنادي.

استقالة ثنائي مجلس الزمالك
 
يدرس هاني شكري وهاني بيرزي، التقدم باستقالة من مجلس إدارة الزمالك، خلال الفترة المقبلة، عقب تدهور الأوضاع الأقتصادية و الإدارية في النادي.

ووجه الثنائي اتهامات إلي مجلس إدارة نادي الزمالك بتهميش دورهم خلال الاجتماع وإنفراد مجموعة محددة من أعضاء المجلس باتخاذ القرارات.


رد وزارة الرياضة على إستقالة مجلس الزمالك

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر تصريحات صحفية: لم يحدث أن تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بإستقالته والوزارة لم تتلقى أى استقالات من مجلس الزمالك".


وفي الوقت ذاته، كتب تامر عبد الحميد، نجم الزمالك الأسبق، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن لبيب اجتمع بالفعل مع وزير الرياضة في مكتبه بالعاصمة الإدارية، وقدم استقالته، لكن الوزير رفضها، مشيرًا إلى أن القانون يشترط أن تكون الاستقالة مسبَّبة وموقعة رسميًا من المجلس أو من أحد أعضائه مع توضيح الأسباب

الزمالك حسين لبيب أرض اكتوبر وزارة الشباب والرياضة هشام نصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

ترشيحاتنا

أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم

مفتي الجمهورية يُدين الاعتداءات الوحشية ضد المدنيين في الفاشر بالسودان ويدعو إلى تغليب صوت الحكمة

دعاء للشعب السوداني

دعاء من القلب.. الأزهر يتضرع إلى الله لحفظ السودان وأهله

شيخ الأزهر

الأزهر يدعو حكماء السودان وعقلاء العالم للتدخل العاجل والتوسُّط لوقف نزيف دماء الأبرياء

بالصور

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد