شمس العالم ستشرق من مصر.. والجميع في انتظار افتتاح المتحف
القاهرة الإخبارية: توغل إسرائيلي في بلدة بليدا اللبنانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار
ضرورة إنهاء الحرب في السودان.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة إريتريا
الجيش الألماني: نعمل على تعزيز كافة قواتنا والفضاء السيبراني لمواجهة روسيا
ميليسا عاصفة القرن .. تعرّف على الإعصار الأقوى والأكثر فتكًا تاريخيًا؟
خطوات بسيطة من النيابة العامة للسائقين لسداد المخالفات ومعرفة قيمتها
الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير
رئيس التحقيق ببنك شهير يكشف تفاصيل استيلاء مسئولين بالبترول على أموال
مُجمع الشفاء الطبي: قطاع غزة لم يحصل سوى على 10% من احتياجاته الأساسية
فعاليات الإنكوساي 25 بشرم الشيخ.. مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي
لغرس قيم الانتماء والفخر الوطني.. مطالب بتنظيم رحلات لطلاب المدارس للمتحف المصري الكبير
محمود الخطيب يتنازل عن دعواه ضد مرتضى منصور.. تفاصيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
لإنعاش الخزينة.. الزمالك يدرس إنشاء فرع بـ أسيوط

يسري غازي

وضعت إدارة نادي الزمالك بندا ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية المقبلة، المقرر انعقادها في شهر ديسمبر المقبل، بندًا خاصًا بالحصول على موافقة الأعضاء على إنشاء فرع جديد للنادي في مدينة أسيوط الجديدة. 
تأتي هذه الخطوة في ظل رغبة المجلس في تعزيز التواجد الاستثماري والرياضي للنادي خارج نطاق القاهرة، تزامنًا مع مساعيه لاستعادة أرض فرع أكتوبر واستكمال الإنشاءات المتوقفة هناك.

وتعد خطة إنشاء فرع جديد في أسيوط الجديدة خطوة مهمة في توجه الزمالك لمد أنشطته إلى صعيد مصر، وفتح مجالات جديدة للاستثمار الرياضي والاجتماعي بما يعزز من موارد نادي الزمالك ويدعم مكانته كأحد أكبر الأندية المصرية من حيث الانتشار والتأثير.

وسيتم خلال الجمعية العمومية، المقرر عقدها يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 بالمقر الرئيسي لـ نادي الزمالك ، مناقشة عدد من البنود المهمة المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها اعتماد اللوائح الخاصة بأنشطة النادي المختلفة، ومنها الفريق الأول لكرة القدم، وقطاع الناشئين، والنشاط الرياضي، إلى جانب لوائح شئون العضوية والعاملين.

ومن المقرر أن تبدأ عملية التسجيل والتوقيع في كشوف الحضور من الساعة التاسعة صباحًا حتى السابعة مساءً، على أن يكون النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية لـ نادي الزمالك صحيحًا بحضور 10 آلاف عضو على الأقل من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت، مع التأكيد على أن الحضور شخصي ولا يجوز الإنابة، ويكون التوقيع بموجب بطاقة العضوية وبطاقة الرقم القومي.
 


الزمالك يواجه البنك الأهلي 

يخوض اليوم الخميس فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مباراة قوية أمام نظيره فريق البنك الأهلي في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري اليوم.
 


موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

تقام مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع نظيره فريق البنك الأهلي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.
 


ترتيب الزمالك والبنك الأهلي 

حصد نادي الزمالك 18 نقطة في الدوري الممتاز ويحتل المركز الخامس في ترتيب جدول المسابقة المحلية بعدما خاض 10 مباريات.

بينما حصد فريق البنك الأهلي 14 نقطة في الدوري، بعدما خاض 10 مباريات ويقبع فى المركز الثالث عشر.
 


القناة الناقلة لـ مباراة الزمالك والبنك الأهلي
من المقرر أن تذاع مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ونظيره فريق البنك الأهلي عبر قناة أون سبورت في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس.
 

