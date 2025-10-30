الغندور يطرح سؤالا لجماهير الزمالك ويعد الفائز بجائزة

وجه الإعلامي خالد الغندور، سؤالا لجماهير الزمالك بشأن مباراة الفريق أمام البنك الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور: ما هي توقعاتكم لمباراة الزمالك والبنك الأهلي و3 تيشيرتات هدية لـ 3 أشخاص.

ويستعد فريق الزمالك، لمواجهة البنك الأهلي في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري اليوم.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

تقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.



وحصد نادي الزمالك 18 نقطة في الدوري بعدما خاض 10 مباريات.

بينما حصد البنك الأهلي 14 نقطة في الدوري، بعدما خاض 10 مباريات

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت مباراة الزمالك والبنك الأهلي.