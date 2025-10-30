شوبير يكشف كواليس جلسة تجديد عقد محمد السيد مع الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل الجلسة التي جمعت بين جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، ومحمد السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من أجل مناقشة ملف تجديد تعاقده، والتي شهدت العديد من التفاصيل المثيرة المتعلقة بالجوانب المالية وشروط اللاعب.

وأوضح شوبير، عبر برنامجه الإذاعي «مع شوبير» على أون سبورت إف إم، أن الجلسة عقدت في أحد الفنادق بحضور عبدالرحمن إسماعيل مدير التعاقدات بالنادي، ووكيل اللاعب محمد السيد، الذي أبدى ترحيب موكله بتجديد عقده مع الزمالك، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن اللاعب كان يتقاضى رواتب متدرجة بلغت 150 ألف جنيه في الموسم الأول، و250 ألفًا في الثاني، و350 ألفًا في الثالث، مع تأخر صرف بعض مستحقاته المالية.

كما أوضح وكيل اللاعب أن محمد السيد يتحمل نفقات تدريب إضافية على نفقته الخاصة، حيث يدفع ما يقارب 10 آلاف جنيه شهريًا لشركة تحليل أداء ومدرب أحمال لتطوير مستواه الفني والبدني، وهو ما يزيد من الأعباء المالية عليه.

تفاصيل عرض الزمالك

وأشار شوبير إلى أن المدير الرياضي جون إدوارد عرض على اللاعب رفع قيمة عقده من 3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه في الموسم، مع تطبيق بند الـ25% وفقًا لنسبة المشاركة، وصرف المستحقات على أقساط شهرية.

إلا أن محمد السيد طلب الحصول على 3 ملايين جنيه كمنحة توقيع لمساعدته في تحسين أوضاعه المعيشية، مؤكدًا أنه لا يمتلك شقة أو سيارة، وهو ما أثار انزعاج المدير الرياضي الذي أنهى الجلسة دون توقيع العقود.

واختتم شوبير تصريحاته قائلًا إن المفاوضات ما زالت مستمرة ولم تُحسم بعد، مشددًا على أن اللاعب لن يتخذ قراره من أول جلسة، وداعيًا مسؤولي الزمالك إلى التحلي بالصبر من أجل إنهاء الملف بنجاح، خاصة أن محمد السيد يُعد من العناصر المميزة داخل الفريق.