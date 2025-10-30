قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عينه علي الأهلي| 9 معلومات عن مباراة الزمالك والبنك بـ الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي
مباراة الزمالك والبنك الأهلي
يسري غازي

يخوض اليوم الخميس فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مباراة قوية أمام نظيره فريق البنك الأهلي في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري اليوم.
 


موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

تقام مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع نظيره فريق البنك الأهلي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

 


القناة الناقلة لـ مباراة الزمالك والبنك الأهليمن المقرر أن تذاع مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ونظيره فريق البنك الأهلي عبر قناة أون سبورت في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس .

 


ترتيب الزمالك والبنك الأهلي حصد نادي الزمالك 18 نقطة في الدوري الممتاز ويحتل المركز الخامس في ترتيب جدول المسابقة المحلية بعدما خاض 10 مباريات.

بينما حصد فريق البنك الأهلي 14 نقطة في الدوري، بعدما خاض 10 مباريات ويقبع فى المركز الثالث عشر.

 


تاريخ مواجهات الزمالك والبنك الأهلي 

تقابل فريق الزمالك مع نظيره البنك الأهلي فى 9 مباريات من قبل في الدوري الممتاز ولم يتلقي خلالها الفارس الأبيض الهزيمة من البنك الأهلي إذ تغلب الزمالك في 7 لقاءات منها 6 انتصارات تحققت متتالية من الأسبوع الـ22 في موسم 2021 – 2022 حتى الأسبوع الأول في الموسم السابق 2024 – 2025.ولم يتعادل الزمالك مع البنك الأهلي سوى في لقائين بهدف لكل منهما واللقاء الأول كان في موسم 2020 – 2021 ضمن منافسات الأسبوع الـ34 فيما جاء واللقاء الثاني كان في موسم 2021 – 2022 ضمن منافسات الأسبوع الخامس.
 


غيابات الزمالك أمام البنك الأهلي 

يفتقد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا في لقاء اليوم أمام نظيره فريق البنك الأهلي العديد من النجوم عن قائمة الفريق، وهم:

محمد عواد (قرار فني)

صلاح مصدق (قرار فني)

محمد السيد (قرار فني)

أحمد حمدي (قرار فني)

إيشو (قرار فني)

محمود جهاد (قرار فني – لعدم الجاهزية)

ناصر منسي (قرار فني – لعدم الجاهزية)

آدم كايد (إصابة)

أحمد شريف (إصابة).

 


تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي 

استقر الجهاز الفني لـ فريق الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على بدء مباراة البنك الأهلي بتشكيل متوقع من: 

حراسة المرمى.. محمد صبحي
خط الدفاع.. حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل– عمر جابر – بنتايج
خط الوسط.. أحمد ربيع – نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد
خط الهجوم: عدي الدباغ – خوان بيزيرا – شيكو بانزا.
 


تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك استقر أيمن الرمادي المدير الفني لـ فريق الكرة الأول لـ البنك الأهلي على الدفع بتشكيل متوقع في مباراة الزمالك مكون من :
عبد العزيز البلعوطي في حراسة المرمى
خط الدفاع ، عمرو الجزار، مصطفى الزناري، مصطفى دويدار، اسحاق يعقوبو
خط الوسط، محمد فتحى، محمد ابراهيم، أحمد مدبولى، مصطفى شلبي
خط الهجوم، ياو أنور، أسامة فيصل.

 


الزمالك يطارد الأهليتعادل فريق الأهلي أمام نظيره فريق بتروجيت أنعش آمال الزمالك في رحلة مطاردة الغريم التقليدي المارد الأحمر والمنافسة على حصد اللقب المحلي خلال الموسم الحالي.

تعادل الأهلي أمام نظيره فريق بتروجيت قلص الفارق مع غريمه التقليدي نادي الزمالك إلي 4 نقاط فقط فى ترتيب جدول الدوري بعدما احتل المارد الأحمر المركز الثاني برصيد 22 نقطة فيما يحتل الفارس الأبيض المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

وفي حال فوز فريق الزمالك على نظيره فريق البنك الأهلي يرتفع رصيده إلى 21 نقطة ويقفز إلي المركز الثالث برصيد 21 نقطة ويبقي الفارق مع الأهلي نقطة وحيدة فقط.

 


جدول ترتيب الدوري المصري 

1- سيراميكا كليوباترا 23 نقطة
2- الأهلي 22 نقطة
3- المصري 19 نقطة
4- وادي دجلة 19 نقطة
5- الزمالك 18 نقطة
6- انبي 18 نقطة
7- بيراميدز 17 نقطة
8- زد 16 نقطة
9- غزل المحلة 15 نقطة
10- سموحة 15 نقطة
11- مودرن سبورت 15 نقطة
12- بتروجت 15 نقطة
13- الجونة 15 نقطة
14- البنك الأهلي 14 نقطة
15- حرس الحدود 12 نقطة
16- طلائع الجيش 10 نقاط
17- المقاولون العرب 9 نقاط
18- فاركو 9 نقاط
19- الاتحاد السكندري 8 نقاط
20- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

 


حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي

يدير مباراة الزمالك والبنك الأهلي الحكم الدولي محمود ناجي، ويساعده سامي هلهل حكم مساعد أول، وسمير جمال حكم مساعد ثاني، وعمرو السيد حكم رابع، ويتواجد في غرفة حكم الفيديو محمود دسوقي، وحكم فيديو مساعد عبد الحكيم ناصر.

الزمالك البنك الأهلي الدوري الأهلي يانيك فيريرا أيمن الرمادي

