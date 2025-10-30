قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
9 غيابات للأبيض.. موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
طفلتان تهزمان السرطان بالألوان..ميرفت وشروق تحوّلان رحلة العلاج إلى لوحات أمل
5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري
بيراميدز يخشى مفاجآت التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا
رياضة

الأبيض كعبه عالي .. 9 لقاءات في تاريخ مواجهات الزمالك والبنك الأهلي

مباراة الزمالك والبنك الأهلي
مباراة الزمالك والبنك الأهلي
يسري غازي

يخوض اليوم الخميس فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مباراة قوية أمام نظيره فريق البنك الأهلي في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري اليوم.
 


موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

تقام مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع نظيره فريق البنك الأهلي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.
 


ترتيب الزمالك والبنك الأهلي حصد نادي الزمالك 18 نقطة في الدوري الممتاز ويحتل المركز الخامس في ترتيب جدول المسابقة المحلية بعدما خاض 10 مباريات.

بينما حصد فريق البنك الأهلي 14 نقطة في الدوري، بعدما خاض 10 مباريات ويقبع فى المركز الثالث عشر.
 


القناة الناقلة لـ مباراة الزمالك والبنك الأهليمن المقرر أن تذاع مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ونظيره فريق البنك الأهلي عبر قناة أون سبورت في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس .

 


تاريخ مواجهات الزمالك والبنك الأهلي 

تقابل فريق الزمالك مع نظيره البنك الأهلي فى 9 مباريات من قبل في الدوري الممتاز ولم يتلقي خلالها الفارس الأبيض الهزيمة من البنك الأهلي إذ تغلب الزمالك في 7 لقاءات منها 6 انتصارات تحققت متتالية من الأسبوع الـ22 في موسم 2021 – 2022 حتى الأسبوع الأول في الموسم السابق 2024 – 2025.ولم يتعادل الزمالك مع البنك الأهلي سوى في لقائين بهدف لكل منهما واللقاء الأول كان في موسم 2020 – 2021 ضمن منافسات الأسبوع الـ34 فيما جاء واللقاء الثاني كان في موسم 2021 – 2022 ضمن منافسات الأسبوع الخامس.
 


غيابات الزمالك أمام البنك الأهلي 

يفتقد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا في لقاء اليوم أمام نظيره فريق البنك الأهلي العديد من النجوم عن قائمة الفريق، وهم:

محمد عواد (قرار فني)

صلاح مصدق (قرار فني)

محمد السيد (قرار فني)

أحمد حمدي (قرار فني)

إيشو (قرار فني)

محمود جهاد (قرار فني – لعدم الجاهزية)

ناصر منسي (قرار فني – لعدم الجاهزية)

آدم كايد (إصابة)

أحمد شريف (إصابة).

 

