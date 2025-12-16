تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة (9) سفن وتم تداول (17000) طن بضائع و(850) شاحنة و(145) سيارة، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1300 راكب .



وأوضحت الهيئة- في بيان اليوم الثلاثاء- أن حركة الواردات شملت (5000) طن بضائع و(430) شاحنة و(120) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (12000) طن بضائع و(420) شاحنة و(25) سيارة.



وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة PELAGOS Express، بينما غادرته السفينتان (Alcudia Express والحرية)، فيما شهد ميناء نويبع تداول (900) طن بضائع و(159) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين (الحسين و سينا).