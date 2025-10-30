الموت يفجع نجم الزمالك السابق بعد معاناة مع المرض

توفي، منذ قليل، محمد سعيد حمزة والد جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق بعد معاناة مع المرض.

ونشر جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: "البقاء لله، توفي إلى رحمة الله والدي محمد سعيد حمزة".

جمال حمزة أحد نجوم الجيل الذهبي لنادي الزمالك، حيث تُوّج مع القلعة البيضاء بـ 3 بطولات دوري عام وبطولتين لكأس مصر، بالإضافة إلى إنجازاته مع المنتخب الوطني، حيث نال الميدالية البرونزية في كأس العالم تحت 20 عامًا عام 2001.

ويحمل جمال حمزة لقب الهداف التاريخي لـ الزمالك في مباريات القمة أمام الأهلي، بعدما سجل 7 أهداف في هذه المباريات، منها 4 أهداف في الدوري، وهدف في كأس مصر، وهدفين في البطولات الأفريقية.

وشهدت مسيرة جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق انتقاله للعب في عدة أندية بالدوري المصري، منها الجونة، مصر المقاصة، الإنتاج الحربي، وحرس الحدود، قبل أن يختتم مشواره الكروي ويتجه إلى العمل في التدريب والتحليل الرياضي في الفضائيات.