أبو يشيد بفيلم «الست»: تعالوا شوفوا الإبداع وعملاقة الفن

أشاد الفنان أبو بفيلم «الست»، مؤكدًا أن العمل يمثل حالة فنية خاصة تعكس حجم الإبداع والجهد المبذول

و كتب الفنان أبو علي صفحتة علي الانستجرام قائلًا: «تعالوا شوفوا الإبداع.. تعالوا شوفوا عملاقة الفن»، في إشارة إلى المستوى الفني الرفيع الذي يقدمه الفيلم.

وخصّ بالإشادة الفنانة منى زكي، واصفًا إياها بـ«الفنانة العبقرية»، موجهًا لها التهنئة ولكل صناع العمل على هذا الإنجاز السينمائي المميز.

أبطال وصناع فيلم «الست»

فيلم «الست» من سيناريو أحمد مراد، إخراج مروان حامد، وإنتاج أحمد بدوي، تامر مرسي، محمد حفظي، فادي فهيم، وائل عبد الله.

ويشارك في بطولته كل من منى زكي، محمد فراج، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، سيد رجب، إلى جانب عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.

ضيوف شرف فيلم «الست»

شهد الفيلم مشاركة لافتة لعدد من النجوم كضيوف شرف، من بينهم كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، علي صبحي، طه دسوقي، أحمد أمين، صدقي صخر، أمير المصري، أحمد رضوان، ومحمد فراج.

قصة فيلم «الست»

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات المؤثرة التي أسهمت في تشكيل مسيرتها الفنية والإنسانية، في عمل يجمع بين العمق الدرامي والتوثيق الفني لتجربة واحدة من أعظم رموز الغناء العربي.