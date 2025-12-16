ويجز ومروة ناجي نجوم مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية في المغرب

تنطلق مساء الأربعاء 17 ديسمبر فعاليات الدورة العشرين من مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية بمدينة أغادير، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، في دورة استثنائية تجمع بين الإيقاعات العالمية وروح الموسيقى المغربية وأجواء بطولة أمم أفريقيا.

وتشهد ثاني ليالي المهرجان الحدث الأبرز بمشاركة نجم الراب ويجز في أولى حفلاته بالمغرب، حيث يحتفل بتقديم العرض الحي الأول لألبومه الجديد "عقارب"، في ليلة منتظرة لعشاق الراب والهيب هوب، يشاركه فيها الفنان دبل زوكش.

وفي ليلة طربية خاصة، تحيي المطربة مروة ناجي حفلاً استثنائيًا بمصاحبة أوركسترا المايسترو هشام التلمودي، تقدم خلاله روائع كوكب الشرق أم كلثوم، في احتفالية تكريمية تتزامن مع مرور 50 عامًا على رحيل سيدة الغناء العربي.

وتضم النسخة الجديدة من مهرجان تيميتار أكثر من 20 حفلاً موسيقيًا وغنائيًا، تجمع بين البوب والراب والعروض الأوركسترالية، مع حضور قوي للموسيقى المغربية والأمازيغية، بمشاركة أسماء بارزة من بينها: جيلان، أحواش اكلكال، أحواش طاطا، أحواش بنات لوز، فاطمة تبعمرانت، نشيم حداد، خالد الوعباني، ألفا بلوندي، كريس إم، دي جي كلامور، ودي جي مجموعة صدفة.

وتُعد الدورة العشرون واحدة من أكثر دورات تيميتار تميزًا، حيث تُقام للمرة الأولى في شهر ديسمبر بدلًا من موعدها المعتاد في يوليو، بالتزامن مع احتفالات استضافة المغرب لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، في خطوة تهدف لدمج الأجواء الرياضية مع الفنون والثقافة، وتحويل الحدث القاري الأكبر إلى كرنفال يجمع بين كرة القدم والموسيقى في قلب مدينة أغادير.