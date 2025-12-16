قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد حسن يكشف أسباب خروج منتخب مصر من كأس العرب 2025
توقعات مثيرة.. تونس وصيف مجموعته وجنوب أفريقيا الاختبار الأصعب لمصر
فتح الحركة أمام القطارات بعد رفع الحاويات من أعلى السكة الحديد بطوخ
فضل الدعاء بعد الوضوء.. 10 عجائب تجعلك لا تفرط فيه بعد الآن
تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
منتخب مصر في «مجموعة فخ» بكأس أمم أفريقيا.. ناقد رياضي يحذر
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار
انهيار سد في واشنطن.. والسلطات تخلي 3 ضواحي بالمدينة| صور
رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه
أسنان البريطانيين في خطر .. ماذا يحدث في لندن؟
بعد تحذير الأرصاد الجوية.. احتياطات لا تتجاهلها في الجو البارد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ويجز ومروة ناجي نجوم مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية في المغرب

ويجز ومروة ناجي نجوم مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية في المغرب
ويجز ومروة ناجي نجوم مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية في المغرب
أوركيد سامي

تنطلق مساء الأربعاء 17 ديسمبر فعاليات الدورة العشرين من مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية بمدينة أغادير، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، في دورة استثنائية تجمع بين الإيقاعات العالمية وروح الموسيقى المغربية وأجواء بطولة أمم أفريقيا.

وتشهد ثاني ليالي المهرجان الحدث الأبرز بمشاركة نجم الراب ويجز في أولى حفلاته بالمغرب، حيث يحتفل بتقديم العرض الحي الأول لألبومه الجديد "عقارب"، في ليلة منتظرة لعشاق الراب والهيب هوب، يشاركه فيها الفنان دبل زوكش.

وفي ليلة طربية خاصة، تحيي المطربة مروة ناجي حفلاً استثنائيًا بمصاحبة أوركسترا المايسترو هشام التلمودي، تقدم خلاله روائع كوكب الشرق أم كلثوم، في احتفالية تكريمية تتزامن مع مرور 50 عامًا على رحيل سيدة الغناء العربي.

وتضم النسخة الجديدة من مهرجان تيميتار أكثر من 20 حفلاً موسيقيًا وغنائيًا، تجمع بين البوب والراب والعروض الأوركسترالية، مع حضور قوي للموسيقى المغربية والأمازيغية، بمشاركة أسماء بارزة من بينها: جيلان، أحواش اكلكال، أحواش طاطا، أحواش بنات لوز، فاطمة تبعمرانت، نشيم حداد، خالد الوعباني، ألفا بلوندي، كريس إم، دي جي كلامور، ودي جي مجموعة صدفة.

وتُعد الدورة العشرون واحدة من أكثر دورات تيميتار تميزًا، حيث تُقام للمرة الأولى في شهر ديسمبر بدلًا من موعدها المعتاد في يوليو، بالتزامن مع احتفالات استضافة المغرب لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، في خطوة تهدف لدمج الأجواء الرياضية مع الفنون والثقافة، وتحويل الحدث القاري الأكبر إلى كرنفال يجمع بين كرة القدم والموسيقى في قلب مدينة أغادير.

مروة ناجي ويجز اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

حالة الطقس

تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

عداد الكهرباء

باق 15 يوما.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أرشيفية

آخر مرة والله .. مــــ تحرش مترو العباسية :الشيطان ضحك عليا وندمان

كارت الكهرباء

خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا

الأرصاد

الأرصاد تعلن مفاجأة بنهاية الأسبوع.. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

المتهمين

استغلت الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة.. عصابة تواجه هذه العقوبة بالقانون

كلاب الشوارع

برلمانية: الحلول الإنسانية والعلمية لمواجهة كلاب الشوارع تحمي المجتمع

مجلس النواب

نواب البرلمان: مواجهة انتشار كلاب الشوارع أولوية وطنية لحماية صحة المواطنين

بالصور

عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد