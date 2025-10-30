إعلامي يزف بشرى سارة للاعبي الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي

زف الإعلامي مينا ماهر بشرب سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة البنك الاهلي في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري اليوم.

و كتب مينا ماهر :الزمالك يصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة قبل مواجهة البنك الأهلي غدًا في الدوري.



وتابع :خطوة من الإدارة لدعم استقرار الفريق وتحفيز اللاعبين وتهيئة الأجواء قبل المواجهات المصيرية القادمة .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري اليوم.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

وتقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.



وحصد نادي الزمالك 18 نقطة في الدوري بعدما خاض 10 مباريات.

بينما حصد البنك الأهلي 14 نقطة في الدوري، بعدما خاض 10 مباريات

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت مباراة الزمالك والبنك الأهلي.