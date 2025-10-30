هانى رمزي: صراع خفي داخل الزمالك بين جون إدوارد والإدارة



قال هاني رمزي، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن الأجواء داخل نادي الزمالك تبدو غير مستقرة في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يشعر بوجود “صراع خفي” بين جون إدوارد مسؤول ملف الكرة بالنادي، وبعض عناصر إدارة الزمالك الحالية.

وأوضح رمزي خلال ظهوره في برنامج “أوضة اللبس” الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو على قناة النهار، أن مثل هذه الصراعات تضر باستقرار أي فريق، وتنعكس بشكل مباشر على أداء اللاعبين داخل الملعب.

وأكد أن وضوح الأدوار داخل المنظومة أمر ضروري لضمان النجاح، قائلًا: “لابد أن يعرف كل فرد مهامه وحدود صلاحياته حتى يسير العمل في اتجاه واحد يخدم مصلحة الزمالك فقط، وليس المصالح الشخصية.”

وأضاف: “التدريب داخل النادي الذي تنتمي له يمنحك شخصية وانتماء مختلف، ويجعلك تشعر بالمسؤولية تجاه الشعار والجمهور.