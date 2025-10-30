قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر
عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي
كانت بتلعب بالسلاح.. كواليس إطلاق سيدة النار على زوجها بالشيخ زايد
130 ألف ضحية.. "التعاون الإسلامي" تدعو لهدنة شاملة في السودان
أسماء بلا أداء.. أحمد حسن يهاجم نجوم الأهلي بعد التعادل أمام بتروجيت
بنمو 8.5%.. ارتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاص لـ17 مليار جنيه خلال 7 أشهر
سيدة تستغيث: زوج ابنتي مانعني من رؤيتها منذ عام ونصف
هل تأخر قبول دعائك؟.. عجائب الصلاة على النبي في استجابة الدعاء
مصر تفتح بوابة الحضارة من جديد| أكثر من 30 رئيسا وملكا في حفل افتتاح أسطوري للمتحف المصري الكبير يعيد لمصر مكانتها كعاصمة للثقافة والأمان
قالوا عن المتحف المصري الكبير.. سفير سلطنة عُمان في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
إسرائيل تصادق على تنفيذ خطة "E1" الاستيطانية لربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم
يريد شراء سيارة.. تفاصيل جسلة الزمالك مع محمد السيد لتجديد عقده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو: أحلم بإعادة بناء ملعب حلمي زامورا

ميدو
ميدو
رباب الهواري

أعرب الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن رغبته القوية في رؤية ملعب حلمي زامورا يُعاد بناؤه من جديد داخل القلعة البيضاء، مؤكدًا أن هذا الملعب يمثل رمزًا وتاريخًا كبيرًا لنادي الزمالك وجماهيره.

وقال ميدو خلال حلقته من برنامج “أوضة اللبس” على قناة النهار: “بحلم إن ملعب حلمي زامورا يتبني من جديد.. لازم يكون عند الزمالك ملعب يليق بتاريخه العريق.”

وأضاف ميدو أن لاعبي الأهلي والزمالك يجب أن يتدربوا داخل أنديتهم بشكل دائم، لأن ذلك يرسخ لديهم قيمة الانتماء والمسؤولية تجاه جمهورهم، موضحًا: “لما اللاعب يتدرب في ناديه كل يوم، بيحس بالناس اللي بتشجعه، وده بيخليه يحاسب نفسه قبل أي تقصير.”

كما أشاد ميدو بشخصية جون إدوارد داخل الزمالك، واصفًا إياه بأنه شخص ذكي وطموح، لكنه شدد على ضرورة وجود مدير تقني بجواره للمساعدة في تنظيم العمل داخل النادي وضمان نجاح المنظومة.

الزمالك صفقات الزمالك ميدو اخبار الزمالك اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

ترشيحاتنا

السفير صالح موتلو شن

سفارة أنقرة بالقاهرة تحتفل بالعيد الوطني التركي الـ102 | صور

اليماحي يستقبل رئيس البرلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي

«اليماحي» يثمن مواقف دول أمريكا اللاتينية الداعمة للقضايا العربية |فيديو وصور

من زيارة وفد البرلمان العربي مستشفى سرطان الأطفال

وفد من البرلمان العربي يزور مستشفى سرطان الأطفال

بالصور

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

نيسان
نيسان
نيسان

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة
سيارة شرطة
سيارة شرطة

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

فيديو

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد