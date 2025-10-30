ميدو: أحلم بإعادة بناء ملعب حلمي زامورا

أعرب الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن رغبته القوية في رؤية ملعب حلمي زامورا يُعاد بناؤه من جديد داخل القلعة البيضاء، مؤكدًا أن هذا الملعب يمثل رمزًا وتاريخًا كبيرًا لنادي الزمالك وجماهيره.

وقال ميدو خلال حلقته من برنامج “أوضة اللبس” على قناة النهار: “بحلم إن ملعب حلمي زامورا يتبني من جديد.. لازم يكون عند الزمالك ملعب يليق بتاريخه العريق.”

وأضاف ميدو أن لاعبي الأهلي والزمالك يجب أن يتدربوا داخل أنديتهم بشكل دائم، لأن ذلك يرسخ لديهم قيمة الانتماء والمسؤولية تجاه جمهورهم، موضحًا: “لما اللاعب يتدرب في ناديه كل يوم، بيحس بالناس اللي بتشجعه، وده بيخليه يحاسب نفسه قبل أي تقصير.”

كما أشاد ميدو بشخصية جون إدوارد داخل الزمالك، واصفًا إياه بأنه شخص ذكي وطموح، لكنه شدد على ضرورة وجود مدير تقني بجواره للمساعدة في تنظيم العمل داخل النادي وضمان نجاح المنظومة.