ميدو يدافع عن محمد صلاح: سكولز محلل غبي وكاراجر قاسٍ للغاية

هاجم الإعلامي أحمد حسام ميدو، خلال تقديمه برنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار، الانتقادات الحادة التي وُجهت للنجم المصري محمد صلاح من جانب عدد من المحللين الإنجليز، مؤكدًا أن الهجوم عليه مبالغ فيه وغير منصف.



وقال ميدو: "سكولز لاعب كبير، لكنه محلل غبي، وجيمي كاراجر أيضًا كان قاسيًا جدًا في هجومه على محمد صلاح. لا يمكن توجيه هذا الكم من الانتقادات للاعب واحد بهذا الشكل العنيف."



وأضاف: "ليفربول يمر بفترة تراجع في الأداء خلال المباريات الأخيرة، فلماذا يتم تحميل صلاح وحده المسؤولية؟ الانتقادات الموجهة إليه غير عادلة على الإطلاق، لكني واثق من أن محمد صلاح سيرد عليهم في الملعب بطريقته المعتادة."



واختتم ميدو تصريحاته مؤكدًا ثقته في النجم المصري قائلاً: "محمد صلاح قادر على استعادة مستواه المعهود، ويعرف جيدًا كيف يتعامل مع الضغوط ويثبت نفسه في أصعب الظروف."