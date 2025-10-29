قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف قرب مستشفى الشفاء يعرقل جهود إنقاذ الحياة في غزة
أنجولا تشيد بمشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية
كامل الوزير: الرئيس السيسي وجه بدعم العلاقات الثنائية بين مصر وأنجولا
فى ذكراه الأولى.. قصة زواج حسن يوسف من شمس البارودي وعلاقته بالشعراوي
غارات الاحتلال تستهدف جميع محافظات قطاع غزة
ماذا قال قيادات جامعة القاهرة عن افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو
نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس
حدث ينتظره العالم.. تفاصيل إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل
كاميرات ذكية تراقب التاريخ .. منظومة أمنية متطورة بمعبد كوم أمبو | تفاصيل
الفيدرالي الأمريكي يستعد لخفض جديد للفائدة رغم التضخم وغياب البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
"هذا أمر مؤسف".. ترامب يتحدث عن الترشح لولاية ثالثة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ميدو يدافع عن محمد صلاح: سكولز محلل غبي وكاراجر قاسٍ للغاية

ميدو
ميدو
منار نور

هاجم الإعلامي أحمد حسام ميدو، خلال تقديمه برنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار، الانتقادات الحادة التي وُجهت للنجم المصري محمد صلاح من جانب عدد من المحللين الإنجليز، مؤكدًا أن الهجوم عليه مبالغ فيه وغير منصف.


وقال ميدو: "سكولز لاعب كبير، لكنه محلل غبي، وجيمي كاراجر أيضًا كان قاسيًا جدًا في هجومه على محمد صلاح. لا يمكن توجيه هذا الكم من الانتقادات للاعب واحد بهذا الشكل العنيف."


وأضاف: "ليفربول يمر بفترة تراجع في الأداء خلال المباريات الأخيرة، فلماذا يتم تحميل صلاح وحده المسؤولية؟ الانتقادات الموجهة إليه غير عادلة على الإطلاق، لكني واثق من أن محمد صلاح سيرد عليهم في الملعب بطريقته المعتادة."


واختتم ميدو تصريحاته مؤكدًا ثقته في النجم المصري قائلاً: "محمد صلاح قادر على استعادة مستواه المعهود، ويعرف جيدًا كيف يتعامل مع الضغوط ويثبت نفسه في أصعب الظروف."

ميدو الزمالك صلاح

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

الضحايا

تفريغ كاميرات مستشفى قصر العيني والاستعلام عن دخول ضحية جريمة الهرم

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

محمد سامي ومي عمر

ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدا

الدولار

عقب التراجع.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2025

امام عاشور

فتحي سند يكشف موقف إمام عاشور من السفر إلى الإمارات مع الأهلي

سيد عبد الحفيظ

عبد الحفيظ يكشف عن أولويات عمله داخل الأهلي: الفريق الأول والاستاد في الصدارة

حلمي طولان

طولان يكشف: أشرف صبحي أكد دعم وزارة الرياضة لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب

رئيس فورد يتحدى ترامب: السيارات الكهربائية ستستمر دون أموالك

رئيس فورد السابق
انفجار محركات جنرال موتورز دون سابق إنذار يضع الشركة في مأزق

جنرال موتورز
طريقة عمل وجبات دايت لذيذة

طريقة عمل وجبات دايت مشبعة ومذاقها لذيذ
نشرة المرأة والمنوعات | الحمل فوق الثلاثي حالة نادرة يناقشها مسلسل محمد سلام.. وهذه مخاطر قضم الأظافر على القلب

نشرة المرأة والمنوعات
عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

