قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بينهم 11 طفلاً .. عشرات الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على غزة
«اللي ماسك الزمالك مش كفء».. تامر عبد الحميد يثير الجدل بتصريحات حادة
ثروت سويلم: لم نجامل الأهلي أو الزمالك.. والدليل ما يحدث مع المنتخب الثاني
انتهى زمن المُجاملات| رابطة الأندية تغلق باب التأجيلات.. و«سويلم» يوضح التفاصيل
فاهمة طبيعة شغلي.. كريم فهمي: مراتي مش بتغير عليّا والجمهور هو ضهري
نجم الزمالك السابق: بيراميدز المرشح الأول للفوز بالسوبر.. وزيزو أفضل من بيزيرا
تحذير من الشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
هل يؤثر شرب الحليب بالقهوة على المناعة؟.. دراسة تكشف مفاجأة
هيفرق كتير .. «ميدو» يعلق على غياب «دونجا» عن بطولة السوبر المصري
هل يجوز دفع أموال الزكاة في بناء مسجد؟.. الإفتاء توضح 8 فئات مستحقة
المنتخب الوطني لناشئي اليد يهزم المغرب ويواجه إسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم
تعاون «أممي - محلي» يضع دمياط على خريطة التنمية المستدامة عالميًا.. والمشروعات التنموية تتصدّر المشهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ثروت سويلم: لم نجامل الأهلي أو الزمالك.. والدليل ما يحدث مع المنتخب الثاني

حلمي طولان
حلمي طولان
محمد سمير

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الرابطة تقف على مسافة واحدة من جميع الأندية.

وقال سويلم، في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: «ما يحدث مع المنتخب الثاني يؤكد أننا لم نكن نجامل الأهلي أو الزمالك في السنوات الماضية».

وأضاف: «أُبدي دهشتي من تصريحات الكابتن حلمي طولان، لأنه يعلم جيدًا صعوبة تأجيل المباريات قبل توليه مهمة المنتخب الثاني».

وتابع: «الكابتن حلمي طولان وافق على تولي تدريب منتخب مصر (ب) بالشروط الموضوعة، ورغم أنه غاضب مني، إلا أنني أعتقد أنه سيستمر، وهناك مدربون كثيرون يتمنون تدريب المنتخب».

واختتم: «لو الكابتن حلمي قرر الرحيل، فمفيش مشكلة، يمشي، ومصر مليانة مدربين أكفاء».

ثروت سويلم رابطة الأندية المصرية المحترفة المنتخب الثاني الاهلي الزمالك حلمي طولان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

مشغولات ذهبية

ارتفاع سعر الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء

الضحايا

تفريغ كاميرات مستشفى قصر العيني والاستعلام عن دخول ضحية جريمة الهرم

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

حالة الطقس

ظاهرة خطيرة في الصباح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا

ترشيحاتنا

الفضة

الفضة تتراجع محليًا وعالميًا وسط صعود الدولار وتزايد التفاؤل التجاري… وترقّب لقرارات الفيدرالي

الدولار

رسميا الآن.. تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه

أحمد كجوك

وزير المالية: خفض الدين العام إلى مستويات آمنة وتوسيع قاعدة التمويل المحلي

بالصور

مفاجأة طبية نادرة يناقشها مسلسل محمد سلام.. ماذا يحدث في الحمل فوق الثلاثي؟

معلومات لا تعرفها عن الحمل المتعدد فوق الثلاثي
معلومات لا تعرفها عن الحمل المتعدد فوق الثلاثي
معلومات لا تعرفها عن الحمل المتعدد فوق الثلاثي

هل يؤثر شرب الحليب بالقهوة على المناعة؟.. دراسة تكشف مفاجأة

تفاعل الحليب مع مضادات الأكسدة في القهوة
تفاعل الحليب مع مضادات الأكسدة في القهوة
تفاعل الحليب مع مضادات الأكسدة في القهوة

الصين تشعل حرب المعادن النادرة.. وأوروبا على حافة أزمة صناعة السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فورد تشوق لسياراتها توروس 2026 الجيل الجديد كليا

فورد توروس
فورد توروس
فورد توروس

فيديو

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

واقعه الهرم

مفاجأة في واقعة الهرم.. الأب ينفي اغتصا.ب ابنته جنى: أمها محترمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد