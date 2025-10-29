ثروت سويلم: لم نجامل الأهلي أو الزمالك.. والدليل ما يحدث مع المنتخب الثاني

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الرابطة تقف على مسافة واحدة من جميع الأندية.

وقال سويلم، في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: «ما يحدث مع المنتخب الثاني يؤكد أننا لم نكن نجامل الأهلي أو الزمالك في السنوات الماضية».

وأضاف: «أُبدي دهشتي من تصريحات الكابتن حلمي طولان، لأنه يعلم جيدًا صعوبة تأجيل المباريات قبل توليه مهمة المنتخب الثاني».

وتابع: «الكابتن حلمي طولان وافق على تولي تدريب منتخب مصر (ب) بالشروط الموضوعة، ورغم أنه غاضب مني، إلا أنني أعتقد أنه سيستمر، وهناك مدربون كثيرون يتمنون تدريب المنتخب».

واختتم: «لو الكابتن حلمي قرر الرحيل، فمفيش مشكلة، يمشي، ومصر مليانة مدربين أكفاء».