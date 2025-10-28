ميدو لجماهير الزمالك: ما تزعلوش نفسكم.. اللي عايز يجدد أهلا بيه واللي مش عايز ميجددش



قال أحمد حسام “ميدو”، نجم نادي الزمالك السابق، إن جماهير القلعة البيضاء يجب ألا تنشغل بقضية تجديد عقود اللاعبين، مؤكدًا أن من يرغب في التجديد فليجدد، ومن يرفض فليتحمل قراره.

وأضاف ميدو، في تصريحاته الموجهة إلى جماهير الزمالك عبر برنامجه أوضة اللبس قائلًا: «متشغلوش بالكم.. اللي يجدد يجدد، واللي ميجددش ميجددش، عيل صغير رافض يجدد براحته، ما تزعلوش نفسكم».

وأوضح أن ناشئي الزمالك يعيشون ظروفًا مادية صعبة، لكنها لم تؤثر على تمسكهم بالانتماء للنادي ورغبتهم في الدفاع عن ألوانه، مشيدًا بإخلاصهم وروحهم العالية رغم التحديات".