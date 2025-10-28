قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبدالسلام هنية: علاقة نادي الزمالك بالقضية الفلسطينية تاريخية
فرج عامر: سيتم فتح تحقيق في واقعة حسام أشرف وبابا بادجي
الزمالك يفتح تحقيقا في اختفاء خطاب إيقاف دونجا من النادي
أزمة السوبر.. تفاصيل تحقيق أبو ريدة في اختفاء قرار عقوبة ثلاثي الزمالك
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع محمد حمدي
ميدو لجماهير الزمالك: ما تزعلوش نفسكم.. اللي عايز يجدد أهلا بيه واللي مش عايز ميجددش
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر
أمين الإفتاء: لا يجوز للابن أن يكون محرمًا لأمه في الحج إلا بتوافر 4 صفات
كيفية استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025
إسرائيل تعلن تسلم رفات رهينة جديدة من حماس في غزة
8 سنوات من القيادة والتحديات| محمود الخطيب يكشف أسرار الأهلي بين 50 فدانا و300 مليون جنيه
تداول مقاطع فيديو توضح آثار تدمير خلفه زلزال تركيا.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو لجماهير الزمالك: ما تزعلوش نفسكم.. اللي عايز يجدد أهلا بيه واللي مش عايز ميجددش

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري


قال أحمد حسام “ميدو”، نجم نادي الزمالك السابق، إن جماهير القلعة البيضاء يجب ألا تنشغل بقضية تجديد عقود اللاعبين، مؤكدًا أن من يرغب في التجديد فليجدد، ومن يرفض فليتحمل قراره.

وأضاف ميدو، في تصريحاته الموجهة إلى جماهير الزمالك عبر برنامجه أوضة اللبس قائلًا: «متشغلوش بالكم.. اللي يجدد يجدد، واللي ميجددش ميجددش، عيل صغير رافض يجدد براحته، ما تزعلوش نفسكم».

وأوضح أن ناشئي الزمالك يعيشون ظروفًا مادية صعبة، لكنها لم تؤثر على تمسكهم بالانتماء للنادي ورغبتهم في الدفاع عن ألوانه، مشيدًا بإخلاصهم وروحهم العالية رغم التحديات".

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة دورى نايل ميدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

ترشيحاتنا

جوري بكر

جوري بكر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والفخامة

اشرف عبدالباقي

بعد 22 سنة من عرض مسلسل حكايات زوج معاصر.. أشرف عبدالباقي يشكر هؤلاء

الفنان طارق النهري

طارق النهري ضيف شرف في مسلسل المداح الجزء السادس

بالصور

احمد سعد يشعل حفله بمدينة أكتوبر وسط حضور كبير

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

مهرة مدحت
مهرة مدحت
مهرة مدحت

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟

فيديو

ياسر فرج

انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

افراح النجوم

موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد