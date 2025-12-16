قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة عن الإصابات التنفسية: هذه الحالات تحتاج إلى الحجز في المستشفيات
ترامب يبدي استياءه من اغتيال إسرائيل لقائد حماس.. فلماذا الآن؟
جهاز حماية المنافسة يوافق على 4 صفقات استحواذ في قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعات الغذائية
الهباش: مصر أفشلت مخططات التهجير وموقف الرئيس السيسي حاسم في حماية القضية الفلسطينية
صفقات سوبر قالت لا للزمالك.. نجوم كبار أغلقوا الباب رغم الإغراءات
رئيس الوزراء يشاهد فيلمًا تسجيليًا ويفتتح مصنع الطلمبات الغاطسة بالقليوبية
الدفاع المدني بغزة: الوضع الإنساني صعب وحالة انهيار شبه كاملة جراء المنخفض الجوي
عودة الصدام القاري بعد 33 عامًا.. نهائي كأس العرب يجمع آسيا وأفريقيا من جديد
يمثل أفضل ما في بلدنا.. رئيس الوزراء الأسترالي يزور بطل شاطئ بوندي| فيديو
وزير الإنتاج الحربي: مصنع للمحركات الكهربائية بالشراكة مع شركة سويسرية
أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة
الاستخبارات الروسية: لندن تدعو مفوضية أوروبا لتبرير سرقة أموال روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المالية: النظام الضريبي المبسط أكثر تحفيزًا ومساندة لشباب الأعمال والشركات الناشئة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد يحيي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن شباب مصر، هم المستقبل.. ودعاهم للاستثمار فى بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم.. حتى يكونوا مؤثرين فيمن حولهم ولضمان مسار وظيفى أفضل.

قال الوزير، فى رسالة مفتوحة لشباب مصر: «اعملوا بكل شغف لتحقيق أحلامكم، والعائد سيكون أكثر مما تتوقعون».

أضاف كجوك، فى جلسة تفاعلية مع طلاب الجامعات وشباب الخريجين بعنوان: «اقتصاد الفرص وتمكين الشباب» ضمن فعاليات قمة المرأة المصرية، التى استضافتها جامعة النيل: «نحن مع الشباب لأنهم أصحاب المستقبل.. وسندعم بكل قوة أفكارهم وأنشطتهم ومبادراتهم ومشروعاتهم»، موضحًا أننا نستهدف إقرار استراتيجية متكاملة للتواصل مع الشباب وإيجاد حالة حوار دائم معهم باللغة التى يفهمونها.

قال الوزير: «العمل العام.. وخدمة الناس.. شرف عظيم»، مشيرًا إلى أن اقتصادنا يسير بصورة جيدة.. والمؤشرات تتجه للأفضل ونعمل بكل جهد للحفاظ على مسار التحسن وتعزيزه، وسنركز على زيادة الموارد مع تنويع مصادر الدخل.. ومنح أولوية لتشجيع ودفع جهود التصنيع والتصدير

أكد أن السياسات المالية المتوازنة أثمرت فى تحريك الاقتصاد ونمو الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن دورنا دفع النشاط الاقتصادي من خلال مساندة مجتمع الأعمال فى إطار من الثقة والشراكة، وقد شهدنا نموًا قويًا للقطاعات الإنتاجية والصناعية والتكنولوجية والسياحة خلال العام المالى الماضي.

أوضح كجوك، أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع بنسبة ١١٪ خلال عامين ونستهدف خفضه لأقل من ٨٠٪ من الناتج هذا العام، كما خفضنا الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة ٤ مليارات دولار، ومستمرون فى هذا المسار.

وأشار إلى أن الرهان على مرونة وحيوية القطاع الخاص «كان فى محله»، والتسهيلات الضريبية نجحت بثقة وتجاوب شركائنا، قائلاً: «كل ما نقدر نوسع القاعدة الضريبية.. سيكون لدينا مساحات مالية أكبر لتحسين الخدمات للممولين والمواطنين».

وأضاف أن الإيرادات الضريبية زادت ٣٥٪ دون أى أعباء إضافية نتيجة لتحسن الاقتصاد والتيسير على مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط أكثر تحفيزًا ومساندة لشباب الأعمال والشركات الناشئة والمهنيين، وهناك حوافز تمويلية ميسرة لأول ١٠٠ ألف ينضمون طواعية لهذه المنظومة الضريبية المبسطة.

من جانبها قالت الإعلامية دينا عبدالفتاح مؤسس ورئيس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، إن دعم وزارة المالية ورعايتها لفعاليات قمة المرأة المصرية التي حضرها أكثر من ٥ آلاف طالب يمثلون ٢٨ جامعة مصرية ودولية، ومشاركة وزير المالية فى جلسة تفاعلية مع طلاب الجامعات وشباب الخريجين كان له أثر كبير فى تعزيز ثقة الشباب فى مناخ الاستثمار المصري وتشجيع ريادة الأعمال حيث بعث الوزير برسالة طمأنة للشباب، تعكس قوة المنظومة الاقتصادية فى مصر وتنوع الفرص المتاحة للاستثمار، وقدم شرحًا وافيًا حول المزايا التى تقدمها الدولة لتشجيع الشباب على الابتكار وبدء مشروعاتهم الخاصة المعتمدة على التقنيات الحديثة فى جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية والمشروعات التكنولوجية.

وأوضحت أن قمة المرأة المصرية فى نسختها الرابعة تضمنت جلسات وزارية موسعة وحلقات نقاشية تفاعلية متخصصة ضمت سفراء، وممثلي مؤسسات دولية ورؤساء مؤسسات مالية وشركات خاصة ورواد أعمال لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال، إضافة إلى معرض توظيف موسع وورش عمل تفاعلية، تم خلالها تخصيص مساحة مباشرة للشباب من طلبة السنة النهائية وحديثي التخرج للالتقاء بالمؤسسات والشركات العاملة في جميع القطاعات، بما يعزز فرص التدريب والعمل.

المالية الشبابى وزارة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأرصاد

الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

ترشيحاتنا

نفخ الإطارات

احذر نفخ الإطارات إلى الرقم المذكور على الإطار (PSI).. إليك السبب

هواتف أوبو Find X9

قيمة استثنائية مقابل سعر .. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

إم جي 5

إم جي 5 موديل 2025 كسر زيرو.. أسعار المستعمل

بالصور

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة

ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس

للمعدة والقلب والمناعة..فوائد القلقاس و السلق

القلقاس
القلقاس
القلقاس

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد