المالية: النظام الضريبي المبسط أكثر تحفيزًا ومساندة لشباب الأعمال والشركات الناشئة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن شباب مصر، هم المستقبل.. ودعاهم للاستثمار فى بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم.. حتى يكونوا مؤثرين فيمن حولهم ولضمان مسار وظيفى أفضل.

قال الوزير، فى رسالة مفتوحة لشباب مصر: «اعملوا بكل شغف لتحقيق أحلامكم، والعائد سيكون أكثر مما تتوقعون».

أضاف كجوك، فى جلسة تفاعلية مع طلاب الجامعات وشباب الخريجين بعنوان: «اقتصاد الفرص وتمكين الشباب» ضمن فعاليات قمة المرأة المصرية، التى استضافتها جامعة النيل: «نحن مع الشباب لأنهم أصحاب المستقبل.. وسندعم بكل قوة أفكارهم وأنشطتهم ومبادراتهم ومشروعاتهم»، موضحًا أننا نستهدف إقرار استراتيجية متكاملة للتواصل مع الشباب وإيجاد حالة حوار دائم معهم باللغة التى يفهمونها.

قال الوزير: «العمل العام.. وخدمة الناس.. شرف عظيم»، مشيرًا إلى أن اقتصادنا يسير بصورة جيدة.. والمؤشرات تتجه للأفضل ونعمل بكل جهد للحفاظ على مسار التحسن وتعزيزه، وسنركز على زيادة الموارد مع تنويع مصادر الدخل.. ومنح أولوية لتشجيع ودفع جهود التصنيع والتصدير

أكد أن السياسات المالية المتوازنة أثمرت فى تحريك الاقتصاد ونمو الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن دورنا دفع النشاط الاقتصادي من خلال مساندة مجتمع الأعمال فى إطار من الثقة والشراكة، وقد شهدنا نموًا قويًا للقطاعات الإنتاجية والصناعية والتكنولوجية والسياحة خلال العام المالى الماضي.

أوضح كجوك، أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع بنسبة ١١٪ خلال عامين ونستهدف خفضه لأقل من ٨٠٪ من الناتج هذا العام، كما خفضنا الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة ٤ مليارات دولار، ومستمرون فى هذا المسار.

وأشار إلى أن الرهان على مرونة وحيوية القطاع الخاص «كان فى محله»، والتسهيلات الضريبية نجحت بثقة وتجاوب شركائنا، قائلاً: «كل ما نقدر نوسع القاعدة الضريبية.. سيكون لدينا مساحات مالية أكبر لتحسين الخدمات للممولين والمواطنين».

وأضاف أن الإيرادات الضريبية زادت ٣٥٪ دون أى أعباء إضافية نتيجة لتحسن الاقتصاد والتيسير على مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط أكثر تحفيزًا ومساندة لشباب الأعمال والشركات الناشئة والمهنيين، وهناك حوافز تمويلية ميسرة لأول ١٠٠ ألف ينضمون طواعية لهذه المنظومة الضريبية المبسطة.

من جانبها قالت الإعلامية دينا عبدالفتاح مؤسس ورئيس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، إن دعم وزارة المالية ورعايتها لفعاليات قمة المرأة المصرية التي حضرها أكثر من ٥ آلاف طالب يمثلون ٢٨ جامعة مصرية ودولية، ومشاركة وزير المالية فى جلسة تفاعلية مع طلاب الجامعات وشباب الخريجين كان له أثر كبير فى تعزيز ثقة الشباب فى مناخ الاستثمار المصري وتشجيع ريادة الأعمال حيث بعث الوزير برسالة طمأنة للشباب، تعكس قوة المنظومة الاقتصادية فى مصر وتنوع الفرص المتاحة للاستثمار، وقدم شرحًا وافيًا حول المزايا التى تقدمها الدولة لتشجيع الشباب على الابتكار وبدء مشروعاتهم الخاصة المعتمدة على التقنيات الحديثة فى جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية والمشروعات التكنولوجية.

وأوضحت أن قمة المرأة المصرية فى نسختها الرابعة تضمنت جلسات وزارية موسعة وحلقات نقاشية تفاعلية متخصصة ضمت سفراء، وممثلي مؤسسات دولية ورؤساء مؤسسات مالية وشركات خاصة ورواد أعمال لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال، إضافة إلى معرض توظيف موسع وورش عمل تفاعلية، تم خلالها تخصيص مساحة مباشرة للشباب من طلبة السنة النهائية وحديثي التخرج للالتقاء بالمؤسسات والشركات العاملة في جميع القطاعات، بما يعزز فرص التدريب والعمل.