ميدو يكشف موقف الزمالك من حسام عبد المجيد في حالة عدم تجديده

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو خلال برنامجه "أوضة اللبس" عن تفاصيل جديدة بشأن مستقبل حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ميدو أن مجلس إدارة النادي، برئاسة حسين لبيب، يدرس إمكانية بيع اللاعب في حال عدم توصله لاتفاق لتجديد عقده، الذي ينتهي قريباً.

وقال إن الإدارة البيضاء تضع خطة لضمان حقوق النادي المستقبلية، من خلال إدراج شرط جزائي ذكي يقضي بحصول الزمالك على 50% من قيمة عقد اللاعب إذا عاد للعب في مصر بعد احترافه بالخارج.

وأضاف أن عبد المجيد وقّع مؤخراً مع شركة تسويق إسبانية تتولى مهمة تسويقه في أوروبا، حيث يطمح المدافع الشاب لخوض تجربة احترافية ويثق بقدرته على النجاح في الملاعب الأوروبية.

كما كشف ميدو عن وجود ترتيبات قانونية وإدارية داخل الزمالك تهدف لمنع انتقال اللاعب إلى الأهلي مستقبلاً، في إطار حرص الإدارة على حماية أصول النادي ومصالحه.

واختتم مؤكداً أن الزمالك يسعى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من ملف عبد المجيد، سواء من خلال تجديد عقده أو تسويقه خارجياً بطريقة تحفظ حقوق القلعة البيضاء.