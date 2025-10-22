قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام شاهين عن اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة: في ناس عايزين يخلقوا لنا غلط ومش لاقيين
الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا
مطار الخرطوم يعلن عودة النشاط الجوي بعد إغلاق دام عامين ونصف
العمل: صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميا إلى 62 ميجاوات كهرباء بالقليوبية
تطورات جديدة بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه
نائب وزير الصحة يبحث جاهزية المنشآت الطبية بشمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
رياضة

خالد الغندور يسأل الجمهور عن توقعاته لمباراة الأهلي والإتحاد السكندري

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً مثير بشأن توقعات مباراة الأهلي والإتحاد السكندري في الدوري المصري.

توقعات الأهلي والإتحاد السكندري:

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"توقعاتكم لمباراة الأهلي و الإتحاد السكندري و أول مباراة للمدير الفني الجديد للأهلي في الدوري مع وجود مدير فني جديد للإتحاد كابتن تامر مصطفي و الملعب استاد القاهرة الساعة الخامسة".

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري:

ويستضيف الأهلي نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم، الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري المحلي.

تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج – محمد علي بن رمضان – مروان عطية – محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – نيتس جراديشار

ويعود الأهلي لاستكمال مشواره في المسابقة بعد عودته من المشاركة الإفريقية الناجحة، ساعيًا لمواصلة انتصاراته المحلية والتقدم نحو صدارة جدول الترتيب.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الرابع برصيد 18 نقطة، ويحتاج للفوز من أجل الوصول إلى 21 نقطة، مما يضعه في صدارة مؤقتة متجاوزًا سيراميكا كليوباترا المتصدر حاليًا بـ20 نقطة، بينما يبقى الزمالك والمصري في سباق القمة أيضًا برصيد متساوٍ مع الأهلي.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة كونها الظهور الأول للأهلي تحت قيادة مدربه الدنماركي ييس توروب في الدوري المصري، بعدما قاد الفريق في مباراته الإفريقية الأخيرة.

ومن غير المتوقع أن يجري توروب تغييرات كبيرة في تشكيل أو طريقة اللعب، نظرًا لحداثة عهده بالفريق والمنافس، لكنه يسعى لإضفاء بعض التحسن على الأداء، خصوصًا في الشق الدفاعي وخط الوسط الذي عانى من بعض القصور في المباريات السابقة.

على الجانب الآخر، يدخل الاتحاد السكندري اللقاء في موقف صعب، إذ يحتل المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط فقط، ما يجعله بحاجة ماسة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

وتعد المباراة اختبارًا صعبًا لـ زعيم الثغر أمام خصم يملك دوافع قوية لحصد النقاط الثلاث والاقتراب أكثر من قمة الترتيب.

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

شوبير

تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا

مايان السيد

مايان السيد بعد عرض فيلم "ولنا في الخيال حب" في الجونة: من أجمل أيام حياتي

قان أورغانجـي أوغلو فى مهرجان الجونة

حقيقة اعتزاله وشعبيته العربية.. ملخص تصريحات الممثل التركي قان أورغانجـي أوغلو

القومي للترجمة

القومي للترجمة يطلق جائزة أفضل كتاب مترجم لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

انفجار شاحن سيارة تسلا يثير مخاوف بشأن سلامة محولات الشحن غير المعتمدة

حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا

اكتشاف كنز من السيارات الفاخرة مخفية داخل فندق فخم مهجور

السيارات الفاخرة
السيارات الفاخرة
السيارات الفاخرة

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة.. تساعد على منع تجلط الدم بشكل آمن

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة
أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة
أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة

محافظ الشرقية: أنهاء طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي في أسرع وقت

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

