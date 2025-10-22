خالد الغندور يسأل الجمهور عن توقعاته لمباراة الأهلي والإتحاد السكندري

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً مثير بشأن توقعات مباراة الأهلي والإتحاد السكندري في الدوري المصري.

توقعات الأهلي والإتحاد السكندري:

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"توقعاتكم لمباراة الأهلي و الإتحاد السكندري و أول مباراة للمدير الفني الجديد للأهلي في الدوري مع وجود مدير فني جديد للإتحاد كابتن تامر مصطفي و الملعب استاد القاهرة الساعة الخامسة".

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري:

ويستضيف الأهلي نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم، الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري المحلي.

تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج – محمد علي بن رمضان – مروان عطية – محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – نيتس جراديشار

ويعود الأهلي لاستكمال مشواره في المسابقة بعد عودته من المشاركة الإفريقية الناجحة، ساعيًا لمواصلة انتصاراته المحلية والتقدم نحو صدارة جدول الترتيب.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الرابع برصيد 18 نقطة، ويحتاج للفوز من أجل الوصول إلى 21 نقطة، مما يضعه في صدارة مؤقتة متجاوزًا سيراميكا كليوباترا المتصدر حاليًا بـ20 نقطة، بينما يبقى الزمالك والمصري في سباق القمة أيضًا برصيد متساوٍ مع الأهلي.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة كونها الظهور الأول للأهلي تحت قيادة مدربه الدنماركي ييس توروب في الدوري المصري، بعدما قاد الفريق في مباراته الإفريقية الأخيرة.

ومن غير المتوقع أن يجري توروب تغييرات كبيرة في تشكيل أو طريقة اللعب، نظرًا لحداثة عهده بالفريق والمنافس، لكنه يسعى لإضفاء بعض التحسن على الأداء، خصوصًا في الشق الدفاعي وخط الوسط الذي عانى من بعض القصور في المباريات السابقة.

على الجانب الآخر، يدخل الاتحاد السكندري اللقاء في موقف صعب، إذ يحتل المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط فقط، ما يجعله بحاجة ماسة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

وتعد المباراة اختبارًا صعبًا لـ زعيم الثغر أمام خصم يملك دوافع قوية لحصد النقاط الثلاث والاقتراب أكثر من قمة الترتيب.