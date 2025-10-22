ريال مدريد ضد يوفنتوس.. التشكيل المتوقع لقمة دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو"، مباراة ريال مدريدالإسباني ويوفنتس، في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل المتوقع للريال مدري ضد يوفنوس كالتالي:

حراسة المرمي: كورتوا

الدفاع: كاريراس - ميليتاو - أسينسيو – فالفيردي

خط الوسط: كامافينجا - تشواميني – جولر

الهجوم: بيلينجهام - فينيسيوس – مبابي

كما جاءتشكيل يوفنتوس المتوقع كالتالي

حراسة المرمي: دي جريجوريو

الدفاع: كالولو، جاتي، لويد كيلي

خط الوسط: لوكاتيلي، كامبياسو، تورام، ديفيد كابال

الهجوم: يلديز، فلاهوفيتش، كونسيساو

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثامن في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 6 نقاط، فيما يأتي يوفنتوس في المركز الـ 24 برصيد نقطتين.

ويتطلع فريق ريال مدريد لتحقيق الانتصار على اليوفي في القمة المرتقبة مساء اليوم، من أجل إستعادة صدارة ترتيب مرحلة الدوري بمسابقة تشامبيونزليج، فيما يسعى يوفنتوس إلى الخروج بالثلاث نقاط من أجل التقدم في جدول الترتيب.