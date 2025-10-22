تطوّر كبير في إجراء العمليات.. جمال شعبان: الذكاء الاصطناعي سيكون مساعدًا للطبيب |فيديو

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك إنجازًا عربيًا كبيرًا حدث في الإمارات، وهو إجراء أول عملية جراحية بمساعدة الروبوت.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان" أن الإمارات نجحت في استئصال رئة، وزراعة رئة بالذكاء الاصطناعي، وبإنسان آلي.

ولفت إلى أن الإمارات قدوة في أشياء كثيرة، وهي مدينة عالمية على أرض عربية، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك تطور كبير في إجراء العمليات بالذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الأشخاص التي تخاف من الذكاء الاصطناعي، هم أشخاص غير مؤهلين، ولذلك نؤكد أن الذكاء الاصطناعي سيكون مساعدًا للأطباء.