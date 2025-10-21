جمال شعبان يقدم وصايا ذهبية للوقاية من الأزمات القلبية

نشر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مجموعة من النصائح المهمة التي وصفها بأنها "وصايا أساسية" للحفاظ على صحة القلب والوقاية من الأزمات القلبية.

وأوضح شعبان أن أسلوب الحياة الصحي يبدأ من النظام الغذائي، قائلاً إن على الإنسان أن يتناول وجبة إفطاره كاملة، بينما يُفضل أن يقسم غداءه مع من يحب، وأن يتجاهل وجبة العشاء أو يتصدق بثمنها، لما لذلك من فوائد على صحة القلب والجسم.

كما شدد على أهمية تقليل تناول الخبز والأرز والمكرونة والدقيق الأبيض، والابتعاد تمامًا عن السكر الصناعي والسمن الصناعي والمشروبات الغازية، بالإضافة إلى خفض كمية الملح في الطعام.

وأضاف الطبيب الشهير أنه من الضروري الامتناع عن التدخين والمخدرات والمكملات الهرمونية، وتقليل الاعتماد على المسكنات، مؤكدًا أيضًا أنه يجب عدم الجلوس مع المدخنين لتجنب التدخين السلبي.

وفيما يتعلق بالنشاط البدني، نصح الدكتور جمال شعبان بضرورة المواظبة على المشي لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا، وصعود السلالم بدلًا من استخدام الأسانسير.

واختتم وصاياه بدعوة إلى الابتعاد عن الغضب والحقد، لأن الراحة النفسية عامل أساسي في الحفاظ على سلامة القلب.