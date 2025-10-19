جمال شعبان يكشف الوصايا الضرورية للوقاية من الأزمات القلبية

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن ابرز وصايا ونصائح الوقاية من الأزمات القلبية.



نصائح جمال شعبان للوقاية من الأزمة القلبية



كتب جمال شعبان، في منشوره على السوشيال ميديا:”الوصايا المهمة والأساسية للوقاية من الأزمات القلبية أن تأكل جميع إفطارك، أن تقسم نصف غدائك مع من تحب.”



تابع:”أن تعطي عشاءك لعدوك أو تتصدق بثمنه لمحتاج يعني تتجاهل العشاء أو تلغيه، تقليل أكل الخبز والأرز والمكرونة والدقيق الأبيض.”



أضاف جمال شعبان:”ما تستخدمش سكر ولا السمن الصناعي ولا تشرب مياه غازية، قلل من الملح، ممنوع التدخين والمخدرات والمكملات من الهرمونات، وقلل من المسكنات، ممنوع تقعد مع مدخن، تواظب على المشي على الأقل ١٥٠ دقيقة في الأسبوع وتطلع علي السلالم ما تستخدمش الأسانسير،لا تحقد لا تغضب.”