مصر: معبر رفح جاهز من جانبنا لكن إسرائيل تعطل إعادة تشغيله
حماس : باب العفو العام مفتوح أمام العصابات حتى مساء الأحد المقبل
الاحتلال يعلن التعرف على جثتي عنبار هايمان ومحمد الأطرش بعد استعادتهما
إعلان أسماء المرشحين بالفردي والقائمة ورموزهم بانتخابات النواب.. اليوم
إيلون ماسك يلامس نصف تريليون دولار| هكذا وصل إلى ثروة تاريخية أعادت رسم خريطة الثراء العالمي
ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس
بدء دخول المساعدات الإغاثية لقطاع غزة من مصر
روسيا .. تدمير 51 مسيرة أوكرانية خلال الليل
الاحتلال: لن نبدأ المرحلة الثانية من اتفاق غزة دون استعادة جثث المختطفين
شبورة وأمطار ورياح على هذه المناطق.. اعرف تفاصيل طقس الخميس
رغم اتفاق وقف إطلاق النار .. الاحتلال يقصف شرق غزة وخانيونس
قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول
جمال شعبان يوجه نصائح للمواطنين في اليوم العالمي لغسل اليدين

في اليوم العالمي لغسل اليدين، وجّه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، مجموعة من النصائح المهمة للمواطنين، مؤكدًا أن غسل اليدين لا يُعد مجرد سلوك صحي، بل هو أحد أهم خطوط الدفاع الأولية ضد العديد من الأمراض والفيروسات المنتشرة حولنا. ملايين البكتيريا تعيش على سطح الجلد.. والحل في الماء والصابون

أوضح د. شعبان، خلال حلقة جديدة من برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن اليدين تحتويان على ملايين البكتيريا الدقيقة التي لا تُرى بالعين المجردة، وهي كافية لإصابة الإنسان بأمراض متعددة، إذا لم يتم التعامل معها بالنظافة اليومية المنتظمة.

وأشار إلى أن غسل اليدين بالماء والصابون أو باستخدام المطهرات هو من أهم الإجراءات الوقائية التي ينصح بها الأطباء منذ عقود، مشيرًا إلى أن هذه العادة البسيطة قادرة على منع الكثير من المشكلات الصحية التي تبدأ من مجرد "ملامسة غير نظيفة".

 دروس من جائحة كورونا: الوقاية تبدأ من النظافة

تطرّق العميد السابق لمعهد القلب القومي إلى التجربة العالمية خلال جائحة كورونا، التي جعلت الناس جميعًا يدركون أهمية نظافة اليدين في تجنّب العدوى. وقال:"الجميع في فترة كورونا عرفوا أن غسل اليدين والتعقيم مش رفاهية.. ده أسلوب حياة وضرورة يومية."

وأضاف أن الالتزام بغسل اليدين بعد ملامسة الأسطح، وقبل تناول الطعام، وبعد استخدام دورات المياه، يُعد من العادات الصحية التي تقي الإنسان من الإصابة بكثير من الأمراض المعدية.

 المناعة هدية من الله.. والنظافة تحافظ عليها

لفت د. جمال شعبان إلى أن الجسم البشري محصّن بجهاز مناعي قوي، خلقه الله ليحمي الإنسان من الأمراض. لكنه شدد على أن هذه المناعة تحتاج إلى دعم من خلال السلوكيات الصحية السليمة، وأهمها: النظافة الشخصية المنتظمة.

وأضاف:الإنسان بعد الوفاة، البكتيريا اللي جوه جسمه هي اللي بتحلل جسده خلال أيام قليلة. وده يدلنا على قد إيه البكتيريا قوية وخطرة لو دخلت الجسم من غير مقاومة أو نظافة."

معهد القلب القومي غسل اليدين النظافة الشخصية

