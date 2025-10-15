علامات تؤكد إصابتك بالسكر.. جمال شعبان يكشف المؤشرات الأولية

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن السكر من النوع الأول يتم اكتشافه بطريقة سهلة، ولكن السكر من النوع الثاني يكون خادع جدا، وأن المريض قد يصاب بالسكر من النوع الثاني لمدة 5 سنوات ولا يتم اكتشافه.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن المواطن قد يعاني من ارتفاع في نسبة السكر ولا يعلم أنه مصاب سكر، ولذلك عمل التحاليل أمر مطلوب ومعهم، وأن المواطن كل سنة عليه أن يقوم بعمل تحليل سكر صائم وفاطر وتراكمي كل عام.

وتحدث عن مؤشرات تؤكد إصابة الشخص بالسكر، قائلا:" من يفقد وزنه دون سبب، أو من يريد شرب المياه بكميات كبيرة، ومن يدخل الحمام بشكل مستمر، ومن يحب الحلويات على غير الطبيعي يكون مصاب بالسكر من النوع الثاني".