باحث: قمة شرم الشيخ أنجزت ما عجز عنه العالم في عامين
تغييرات وأمطار متفاوتة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
ترامب: أنهيت 8 حروب في 8 أشهر... واستخدمت التجارة لإطفاء النزاعات بين الدول
بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق
خبير استراتيجي: رغبة ترامب في إنهاء حروب الشرق الأوسط تقيد طموحات نتنياهو
كيف تبدأ الدعاء؟.. كلمات لا تفوّتها من أهم أسباب الاستجابة
طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته
استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية
واشنطن: حماس تلتزم بإعادة جثامين الرهائن وبرنامج مكافآت قيد الإعداد
سبعة منتخبات عربية في مونديال 2026… وفرصة لثامن تاريخي
حقيقة العرض الخرافي.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع حسام عبد المجيد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب: أنهيت 8 حروب في 8 أشهر... واستخدمت التجارة لإطفاء النزاعات بين الدول

ترامب
ترامب
علي صالح

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفخر أنه نجح في إنهاء ثمانية صراعات مسلحة خلال أول ثمانية أشهر من ولايته الحالية، مشيراً إلى أن استخدامه للسياسة التجارية كأداة ضغط ساهم في تهدئة النزاعات بين دول مثل الهند وباكستان. 

وقال ترامب: «لم يسبق أن أنهى أحد ثمانية حروب في فترة كهذه»، مؤكداً أن الاتفاق الأخير بين إسرائيل وحماس يمثل الحرب الثامنة التي أودعها في خانة التسوية. 


وأضاف أن سياسة التجارة والعقوبات الاقتصادية التي فرضها على بعض الدول ساعدت في دفعها إلى وقف المواجهات. 

غير أن كبار الخبراء والمحللين استُغربوا من هذا السرد، معتبرين أن مزاعم ترامب مبالغ فيها وغير دقيقة في كثير من الحالات. وفق تقرير من وكالة الأنباء AP، فإن بعض الصراعات التي يدّعي ترامب أنها انتهت لم تكن حروباً كاملة، بل كانت تهدئات مؤقتة أو منازعات حدودية متقطعة. 


وأشار تقرير من موقع Just Security إلى أن بعض الاتفاقات التي رعاها ترامب، مثل تلك بين الكونغو ورواندا، أُبرمت على أساس تبادلات مصالح اقتصادية أكثر منها التوصل إلى سلام دائم ومستقر. 

ويُعدّ اتفاق التهدئة الأخير بين إسرائيل وحماس، والذي تزامن مع إطلاق سراح الرهائن وتخفيف العمليات العسكرية، المؤشر الأبرز الذي استند إليه ترامب في دعواه بإنهاء النزاع الثامن. 

لكن التحديات الكبرى لا تزال قائمة: فك الارتباط العسكري الكامل، إعادة بناء غزة، ضمان التزام حماس وشركاء إقليميين، فضلاً عن مقاومة العودة إلى الصراع في أي لحظة. ويقول مراقبون إن دعوى ترامب، وإن رافقتها تصريحات جذابة إعلامياً، قد تواجه اختبار الواقع على الأرض بعد مرور الوقت وكشف تفاصيل التنفيذ.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهند وباكستان ثمانية حروب إسرائيل وحماس العقوبات الاقتصادية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

مجلس الوزراء

الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية

افتتاح المتحف المصري الكبير

قبل افتتاحه رسمياً.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

وزيرة التعاون الدولي

وزيرة التعاون الدولي تبحث سبل تعزيز التعاون مع نظيرتها الأردنية ووزيرة الشئون الاجتماعية اللبنانية والبنك الإفريقي

الكويت تستضيف الحوار الإقليمي لتعزيز جاهزية دول غرب آسيا لآليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ

الكويت تستضيف الحوار الإقليمي لتعزيز جاهزية دول غرب آسيا لآليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ

صندوق النقد

صندوق النقد يحذر من ارتفاع الدين العام العالمي إلى أعلى مستوى منذ عام 1948

لو في الخمسين.. 10 نصائح فعالة لخسارة الوزن واستعادة النشاط بسهولة

نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين
دراسة بريطانية: عصير الشمندر يُخفض ضغط الدم لدى كبار السن ويُحسّن بكتيريا الفم

كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟
ابتكار مذهل في سماء دبي.. أول سيارة طائرة صينية لا تحتاج لرخصة طيران

أول سيارة طائرة
لماذا نبكي عند تقطيع البصل؟.. الأسباب العلمية وراء الدموع وحيل ذكية لتجنّبها

أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل
نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

