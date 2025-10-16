ترامب: أنهيت 8 حروب في 8 أشهر... واستخدمت التجارة لإطفاء النزاعات بين الدول

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفخر أنه نجح في إنهاء ثمانية صراعات مسلحة خلال أول ثمانية أشهر من ولايته الحالية، مشيراً إلى أن استخدامه للسياسة التجارية كأداة ضغط ساهم في تهدئة النزاعات بين دول مثل الهند وباكستان.

وقال ترامب: «لم يسبق أن أنهى أحد ثمانية حروب في فترة كهذه»، مؤكداً أن الاتفاق الأخير بين إسرائيل وحماس يمثل الحرب الثامنة التي أودعها في خانة التسوية.



وأضاف أن سياسة التجارة والعقوبات الاقتصادية التي فرضها على بعض الدول ساعدت في دفعها إلى وقف المواجهات.

غير أن كبار الخبراء والمحللين استُغربوا من هذا السرد، معتبرين أن مزاعم ترامب مبالغ فيها وغير دقيقة في كثير من الحالات. وفق تقرير من وكالة الأنباء AP، فإن بعض الصراعات التي يدّعي ترامب أنها انتهت لم تكن حروباً كاملة، بل كانت تهدئات مؤقتة أو منازعات حدودية متقطعة.



وأشار تقرير من موقع Just Security إلى أن بعض الاتفاقات التي رعاها ترامب، مثل تلك بين الكونغو ورواندا، أُبرمت على أساس تبادلات مصالح اقتصادية أكثر منها التوصل إلى سلام دائم ومستقر.

ويُعدّ اتفاق التهدئة الأخير بين إسرائيل وحماس، والذي تزامن مع إطلاق سراح الرهائن وتخفيف العمليات العسكرية، المؤشر الأبرز الذي استند إليه ترامب في دعواه بإنهاء النزاع الثامن.

لكن التحديات الكبرى لا تزال قائمة: فك الارتباط العسكري الكامل، إعادة بناء غزة، ضمان التزام حماس وشركاء إقليميين، فضلاً عن مقاومة العودة إلى الصراع في أي لحظة. ويقول مراقبون إن دعوى ترامب، وإن رافقتها تصريحات جذابة إعلامياً، قد تواجه اختبار الواقع على الأرض بعد مرور الوقت وكشف تفاصيل التنفيذ.