باحث: قمة شرم الشيخ أنجزت ما عجز عنه العالم في عامين

قال الدكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للأبحاث، إن الولايات المتحدة الأمريكية بعثت بعدة رسائل سياسية مهمة؛ من خلال مشاركتها في مؤتمر شرم الشيخ الدولي للسلام، مشيرًا إلى أن المؤتمر انعقد تحت "سقف السلام"، وحقق نتائج غير مسبوقة على مستوى الجهود الدولية.

وهنأ أبو جزر، مصر، في مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، قائلا: "أود أن أهنئ مصر على هذا النجاح الكبير في احتضان وتنظيم مؤتمر دولي بهذا الحجم، والذي أفضى إلى وقف الحرب في غزة، وهو إنجاز عجزت عنه القوى الدولية والمجتمع الدولي طوال عامين".

وأوضح أن من أبرز مخرجات المؤتمر، هو تثبيت الفلسطينيين على أرضهم، وتحويل سيناء- التي كانت تُصوَّر في بعض الخطط كوجهة للتهجير- إلى "رمز للسلام"، و"عاصمة دولية تحتضن الحلول لا الأزمات".

ووجه التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، مؤكدًا أن قمة شرم الشيخ للسلام أثبتت أن مصر قادرة على لعب دور محوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

واعتبر أن ما حدث في شرم الشيخ "يتجاوز رمزية كامب ديفيد"، ويؤسس لمرحلة جديدة في مسار السلام بالمنطقة.