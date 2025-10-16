قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باحث: قمة شرم الشيخ أنجزت ما عجز عنه العالم في عامين
تغييرات وأمطار متفاوتة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
ترامب: أنهيت 8 حروب في 8 أشهر... واستخدمت التجارة لإطفاء النزاعات بين الدول
بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق
خبير استراتيجي: رغبة ترامب في إنهاء حروب الشرق الأوسط تقيد طموحات نتنياهو
كيف تبدأ الدعاء؟.. كلمات لا تفوّتها من أهم أسباب الاستجابة
طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته
استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية
واشنطن: حماس تلتزم بإعادة جثامين الرهائن وبرنامج مكافآت قيد الإعداد
سبعة منتخبات عربية في مونديال 2026… وفرصة لثامن تاريخي
حقيقة العرض الخرافي.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع حسام عبد المجيد
قمة شرم الشيخ للسلام

قال الدكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للأبحاث، إن الولايات المتحدة الأمريكية بعثت بعدة رسائل سياسية مهمة؛ من خلال مشاركتها في مؤتمر شرم الشيخ الدولي للسلام، مشيرًا إلى أن المؤتمر انعقد تحت "سقف السلام"، وحقق نتائج غير مسبوقة على مستوى الجهود الدولية.

وهنأ أبو جزر، مصر، في مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، قائلا: "أود أن أهنئ مصر على هذا النجاح الكبير في احتضان وتنظيم مؤتمر دولي بهذا الحجم، والذي أفضى إلى وقف الحرب في غزة، وهو إنجاز عجزت عنه القوى الدولية والمجتمع الدولي طوال عامين".

وأوضح أن من أبرز مخرجات المؤتمر، هو تثبيت الفلسطينيين على أرضهم، وتحويل سيناء- التي كانت تُصوَّر في بعض الخطط كوجهة للتهجير- إلى "رمز للسلام"، و"عاصمة دولية تحتضن الحلول لا الأزمات".

ووجه التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، مؤكدًا أن قمة شرم الشيخ للسلام أثبتت أن مصر قادرة على لعب دور محوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

واعتبر أن ما حدث في شرم الشيخ "يتجاوز رمزية كامب ديفيد"، ويؤسس لمرحلة جديدة في مسار السلام بالمنطقة.

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

