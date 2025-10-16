مطالبات بمحاسبة السائق.. فحص فيديو سقوط عجوز من أتوبيس بالدقهلية

تفحص الأجهزة الأمنية مقطع فيديو أثار الجدل بعدما تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يرصد لحظة محاولة عجوز اللحاق بأتوبيس ومنع التباع له من الصعود ليسقط على الأرض وسط ذهول المارة.

والتقط الفيديو الذي استمر قرابة ١٤ ثانية العجوز يتشبث بالأتوبيس ومنعه التباع من الركوب، ليتحرك الأتوبيس فجأة، ويسقط العجوز وارتطم وجهه بالأرض وسط صرخات المارة وركاب الاتوبيس.

وأثار الفيديو حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة ضبط العامل والسائق المتسببين في الواقعة، والتحقيق في ملابسات الحادث.

وتفحص الأجهزة الأمنية الفيديو لبيان ملابساته.