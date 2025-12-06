طيران الاحتلال يستهدف شرق خان يونس وحي الزيتون والشجاعية



أفادت تقارير إعلامية بسماع دوي انفجارات مصدرها قصف من الطيران الحربي شرق خان يونس.

كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافا آخر من الطائرات الإسرائيلية شرق حي الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة.

وشن كذلك طيران الاحتلال غارة شرق مدينة غزة سمع صداها من المحافظة الوسطى.

وفي وقت سابق ؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان رسمي ، أنه نفّذ ضربة ضد “عناصر مسلحة ” اقتربوا من قواته أثناء انتشارها في شمال قطاع غزة، معتبرًا أن ذلك كان “تهديدًا مباشرًا” يستدعي الرد الفوري.

ولفت البيان إلى أن القوات الإسرائيلية رصدت أحد المسلحين وهو “يتجاوز ما يُعرف بـ الخط الأصفر”، وتقدم نحو مواقعها، ما استدعى تدخل سلاح الجو بالتنسيق مع القوات البرية؛ فأطلقت ضربة أدّت إلى مصرعه، في ما وصفه الجيش بـ “إزالة التهديد”.