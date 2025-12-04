قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تتساوى مع مثيلاتها في السوق.. الأوقاف توضح أسباب ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الوقف
آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية
من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة
رقم ضخم .. روسيا تشن 900 هجوم على مقاطعة زابوروجيا الأوكرانية
رسميا.. أمريكا تستبعد جنوب إفريقيا من قمة مجموعة G20
استمارة الشهادة الاعدادية 2026 .. تنبيهات جديدة من المدارس للطلاب بشأنها
دلياني: مجزرة خانيونس تجسّد نمطاً إبادياً إسرائيلياً يستهدف إعادة تشكيل مسار وقف إطلاق النار
صراع داخل الحكومة الإسرائيلية.. نتنياهو يسعى لقيادة لجنة تحقيق السابع من أكتوبر
أكبر نقلة في تاريخ حديقة الحيوان.. تطوير شامل يحولها إلى وجهة عالمية
Err- 0400.. ماذا يعني ظهور هذا الكود على عداد الكهرباء مسبوق الدفع؟
مكتب نتنياهو: الرفات الذي تسلمناه من غزة يخص الأسير التايلاندي سوتيساك رينتالاك
كينيا تتهم الجيش البريطاني بانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب اعتداءات جنسية
دلياني: مجزرة خانيونس تجسّد نمطاً إبادياً إسرائيلياً يستهدف إعادة تشكيل مسار وقف إطلاق النار

 قال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إنّ «المجزرة النكراء التي ارتكبتها دولة الإبادة الإسرائيلية في مواصي خانيونس فجر اليوم تكشف الطريقة التي تُنتِج بها حكومة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو قراراتها، إذ تتعامل مع دم أطفالنا باعتباره مادة تستخدمها في إدارة مصير الاتفاقات السياسية كلما احتاجت منظومتها السياسية الداخلية إلى متنفس داخل أزمتها».

 وأوضح أنّ قصف الاحتلال الابادي استهدف خيام أسر نزحت قسراً إلى منطقة مُعتمدة كمأوى آمن بقنابل أمريكية الصنع،  وأدّى إلى استشهاد ٥ مدنيين من بينهم الطفلان محمد فتحي أبو حسين ١٠ سنوات وبلال فتحي أبو حسين ٨ سنوات، في مساحة نزحت إليها العائلات قسراً طلباً لحيّز يحميها من آلة الإبادة الإسرائيلية.

وأشار دلياني إلى أنّ اختيار موقع يضم عائلات أنهكتها جرائم الابادة الإسرائيلية السابقة يعكس إدراكاً لدى المؤسسة الامنية والعسكرية الاسرائيلية يعتمد استمرار جرائم الحرب وسيلة لتشكيل بيئة تساعد المستوى السياسي على التحكّم بمسار سريان اتفاق وقف إطلاق النار قبل الدخول في المرحلة الثانية منه. وأضاف أنّه منذ بدء سريان الاتفاق في ١٠ أكتوبر استشهد ٣٦٠ فلسطينياً وفلسطينية وأصيب أكثر من ٩٢٠، وهي حصيلة توضّح طبيعة الارتباط بين جرائم الابادة المتواصلة وبين أسلوب عمل المؤسسة الإسرائيلية في مراحل احتقانها السياسي.

واختتم بأن حماية وقف إطلاق النار تحتاج التزاماً دولياً يضع أمن المدنيين في موقع غير قابل للتأجيل او التهاون ويُحمّل دولة الإبادة الإسرائيلية مسؤولية وقف الاعتداءات التي تنطلق من داخل منظومة قرارها العسكري والأمني.

طريقة عمل كيك الرواني الهشة
فيات بونتو موديل 2009‏‏
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال
