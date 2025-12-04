دلياني: مجزرة خانيونس تجسّد نمطاً إبادياً إسرائيلياً يستهدف إعادة تشكيل مسار وقف إطلاق النار

قال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إنّ «المجزرة النكراء التي ارتكبتها دولة الإبادة الإسرائيلية في مواصي خانيونس فجر اليوم تكشف الطريقة التي تُنتِج بها حكومة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو قراراتها، إذ تتعامل مع دم أطفالنا باعتباره مادة تستخدمها في إدارة مصير الاتفاقات السياسية كلما احتاجت منظومتها السياسية الداخلية إلى متنفس داخل أزمتها».

وأوضح أنّ قصف الاحتلال الابادي استهدف خيام أسر نزحت قسراً إلى منطقة مُعتمدة كمأوى آمن بقنابل أمريكية الصنع، وأدّى إلى استشهاد ٥ مدنيين من بينهم الطفلان محمد فتحي أبو حسين ١٠ سنوات وبلال فتحي أبو حسين ٨ سنوات، في مساحة نزحت إليها العائلات قسراً طلباً لحيّز يحميها من آلة الإبادة الإسرائيلية.

وأشار دلياني إلى أنّ اختيار موقع يضم عائلات أنهكتها جرائم الابادة الإسرائيلية السابقة يعكس إدراكاً لدى المؤسسة الامنية والعسكرية الاسرائيلية يعتمد استمرار جرائم الحرب وسيلة لتشكيل بيئة تساعد المستوى السياسي على التحكّم بمسار سريان اتفاق وقف إطلاق النار قبل الدخول في المرحلة الثانية منه. وأضاف أنّه منذ بدء سريان الاتفاق في ١٠ أكتوبر استشهد ٣٦٠ فلسطينياً وفلسطينية وأصيب أكثر من ٩٢٠، وهي حصيلة توضّح طبيعة الارتباط بين جرائم الابادة المتواصلة وبين أسلوب عمل المؤسسة الإسرائيلية في مراحل احتقانها السياسي.

واختتم بأن حماية وقف إطلاق النار تحتاج التزاماً دولياً يضع أمن المدنيين في موقع غير قابل للتأجيل او التهاون ويُحمّل دولة الإبادة الإسرائيلية مسؤولية وقف الاعتداءات التي تنطلق من داخل منظومة قرارها العسكري والأمني.