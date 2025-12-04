استمارة الشهادة الاعدادية 2026 .. تنبيهات جديدة من المدارس للطلاب بشأنها

استمارة الشهادة الاعدادية 2026 ، أعلنت المدارس تنبيهات جديدة لطلاب الصف الثالث الإعدادي تنبيهات جديدة بشأنها

حيث قالت المدارس لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2026 ، أنه لملء استمارة الشهادة الاعدادية 2026 إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم ، يجب أولا تفعيل الايميل الموحد للطالب من خلال الرابط التالي https://office365.emis.gov.eg/

كما قالت المدارس في تنبيهاتها لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2026 : أنه عند ملء استمارة الشهادة الاعدادية 2026 إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم ، تكون الصور المسموح برفعها بصيغة jpg فقط ، حيث أن المطلوب صورة شخصية واضحة مقاس 4 × 6 تظهر كامل الوجه، وتكون بامتداد jpg فقط وبحجم لا يزيد عن 1 ميجابايت، علماً بأن الصورة المرفقة ستكون على جميع الشهادت والوثائق الرسمية

وأضافت المدارس : يجب التأكد من صحة الصورة المرفوعة على استمارة الشهادة الاعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، حيث أنه لن يتمكن الطالب من التعديل عليها بعد الحفظ

استمارة الشهادة الاعدادية تعمل الان بكفاءة من اللينك التالي

https://moe-register.emis.gov.eg/

رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026

ويمكن لمن يهمه الأمر الآن ، الدخول على رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026 ( استمارة الشهادة الإعدادية 2026 ) على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login

خطوات تحرير استمارات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026