استمارة الشهادة الاعدادية 2026 .. تنبيهات جديدة من المدارس للطلاب بشأنها

استمارة الشهادة الاعدادية 2026 ، أعلنت المدارس تنبيهات جديدة لطلاب الصف الثالث الإعدادي تنبيهات جديدة بشأنها
حيث قالت المدارس لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2026 ، أنه لملء استمارة الشهادة الاعدادية 2026 إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم ، يجب أولا تفعيل الايميل الموحد للطالب من خلال الرابط التالي https://office365.emis.gov.eg/
كما قالت المدارس في تنبيهاتها لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2026 : أنه عند ملء استمارة الشهادة الاعدادية 2026 إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم ، تكون الصور المسموح برفعها بصيغة jpg فقط ، حيث أن المطلوب صورة شخصية واضحة مقاس 4 × 6 تظهر كامل الوجه، وتكون بامتداد jpg فقط وبحجم لا يزيد عن 1 ميجابايت، علماً بأن الصورة المرفقة ستكون على جميع الشهادت والوثائق الرسمية
وأضافت المدارس : يجب التأكد من صحة الصورة المرفوعة على استمارة الشهادة الاعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، حيث أنه لن يتمكن الطالب من التعديل عليها بعد الحفظ
استمارة الشهادة الاعدادية تعمل الان بكفاءة من اللينك التالي
https://moe-register.emis.gov.eg/
رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026
ويمكن لمن يهمه الأمر الآن ، الدخول على رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026 ( استمارة الشهادة الإعدادية 2026 ) على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login
خطوات تحرير استمارات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
- يسجل الطالب استمارة التقدم على موقع الوزارة لجميع البيانات بكل دقة ووضوح تحت اشراف لجنة من مدرسي المدرسة تكلف بذلك على أن تكون البيانات من واقع شهادة الميلاد الكمبيوتر على أن يكون الاسم رباعيا وعلى اللجنة التوقيع بالقلم الأحمر والختم بجوار كل تصحيح ويوقع الطالب.
- يتم طباعة الاستمارة الالكترونية للطالب وتشوف 12 د الالكترونية ويتم مراجعتها واعتمادها بواسطة المدرسة.
- يجب أن يرفق مع استمارة الطالب أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر.
- تشكل لجنة من عضوين لمراجعة الاستمارات مراجعة نهائية ومطابقة البيانات على شهادة الميلاد كمبيوتر الرقم القومي ثم يوقعان على كل استمارة بما يفيد المراجعة ثم تعتمد الاستمارات من مدير المدرسة وهو المسئول الأول.
- تختم الاستمارات وصورة الطالب بختم المدرسة "الشعار" بحيث يكون نصفه على الصورة والنصف الآخر على الاستمارة وذلك بعد توقيع الطالب أسفل صورته بخط واضح "الاسم رباعي" على أن تكون الصور ملصقة جيدا بالموضع المحدد لها .
- ترتب الاستمارات ترتيبا هجائيا وترسل مع كشوف 12 الكترونية من أصل وصورة بعد اعتمادها من المدرسة والإدارة التعليمية ومراجعتها ثم ترسل إالى لجنة القيد بالمديرية مع مراعاة الآتي :-
- ادراج أسماء البنات ثم البنون اذا كانت المدرسة مشتركة في تسلسل واحد كل على حدة.
- ما تقوم المدرسة بعمل كشوف للمتقدمين يحدد فيه : المتقدمين في اللغة الإنجليزية المتقدمين في اللغة الفرنسية “حديث / قديم ”