الأهلي: لا ديون على النادي وجميع أقساط الأراضي تم سدادها
مدبولي: إشادة ترامب بانخفاض معدل الجريمة بمصر تعزز مكانتها كوجهة آمنة للسياحة العالمية
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
هبوط جديد .. أسعار العملات الأجنبية مستهل تعاملات الخميس
للكلاب حظوظ.. ديان كيتون تترك 5 ملايين دولار لكلبها
مطالبات بمحاسبة السائق.. فحص فيديو سقوط عجوز من أتوبيس بالدقهلية
حكم صلاة المرأة بالنقاب .. الإفتاء ترد
مدبولي: مصر ستظل شريكًا أساسيًا في أي جهد عربي أو دولي لإعادة إعمار قطاع غزة
مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين جنوب أسوان
مسئول أمريكي: دول عديدة عرضت المساهمة باستقرار غزة.. ونطالب حماس بوقف القتل العشوائي
بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين
بالصور

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل.. ألذ من المعلبة وصحية

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
آية التيجي

لم تعد التونة المعلبة الخيار الوحيد لعشاقها، فالكثير من ربات البيوت أصبحن يفضلن تحضير التونة في المنزل بطريقة صحية ولذيذة، تمنح نفس المذاق الغني الذي تتميز به التونة الجاهزة، بل تتفوق عليها في النكهة والقيمة الغذائية. 

ويُعد سمك الماكريل من أفضل الأنواع المناسبة لتحضير التونة، بفضل طعمه القريب من التونة التقليدية وغناه بـ الأوميجا 3 المفيدة لصحة القلب والمخ، وفقا لما جاء في موقع The Spruce Eats.

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل

فوائد تحضير التونة في البيت

ويؤكد خبراء التغذية أن إعداد التونة المنزلية يساعد على:

التحكم في كمية الزيت والملح والمواد الحافظة.

الحفاظ على القيمة الغذائية العالية للأسماك الطازجة.

الحصول على وجبة غنية بالأوميجا 3 والبروتين بطريقة صحية وآمنة للأسرة.

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل

مكونات عمل التونة بسمك الماكريل:

2 سمكة ماكريل متوسطة الحجم.

½ كوب زيت نباتي أو زيت زيتون.

عصير 2 ليمونة.

2 ملعقة كبيرة خل أبيض.

ورق لورا وحبهان.

فصوص ثوم صحيحة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ماء مغلي.

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل:

ـ اغسلي الماكريل جيدًا وأزيلي الرأس والأحشاء وقطّعيه إلى قطع متوسطة.

ـ ضعي السمك في قدر مع ورق اللورا، الحبهان، الثوم، الملح والفلفل، ثم أضيفي الماء المغلي.

ـ اتركيه على نار متوسطة لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى ينضج تمامًا.

ـ بعد أن يبرد قليلًا، أزيلي الجلد والعظام برفق للحصول على لحم ناعم.

ـ اخلطي عصير الليمون والخل والزيت، ثم ضعي لحم السمك في برطمان زجاجي نظيف وأضيفي الخليط.

ـ أغلقي البرطمان بإحكام واحفظيه في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين.

ـ يمكن إضافة فلفل حار أو مستردة أو زيتون حسب الرغبة لإضفاء نكهة مميزة.

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل

نصائح لتحضير تونة منزلية ناجحة

ـ استخدمي الماكريل الطازج وليس المجمد.

ـ لا تفرطي في السلق حتى لا يتفتت اللحم.

ـ لا يُفضل حفظ التونة خارج الثلاجة، لأنها خالية من المواد الحافظة.

ـ يمكن استخدام نفس الطريقة لتحضير تونة السردين أو أنواع أخرى من السمك.

طريقة عمل التونة في البيت تحضير التونة بسمك الماكريل تونة صحية تونة منزلية تونة بدون مواد حافظة طريقة عمل التونة الصحية

