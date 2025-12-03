البحر الأحمر السينمائي يعلن عن دفعة جديدة من جلساته الحوارية

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن مشاركة مجموعة جديدة من ألمع النجوم في الجلسات الحوارية المرتقبة على هامش دورته الجديدة لعام 2025، والتي تنطلق في 4 ديسمبر 2025.

وسوف تستضيف هذه الجلسات نخبة مميّزة من النجوم المشاركين من كافة أنحاء العالم، لتبادل الرؤى وإجراء الحوارات الملهمة حول مسيرتهم المهنية ومصدر إلهامهم وتجاربهم الشخصية بحضور المعجبين وعشّاق السينما والخبراء في القطاع.

وستشارك كلّ من الممثلة وسيدة الأعمال جيسيكا ألبا (فيلم "الأربعة المذهلون")، والممثلة المرشّحة لجائزة الأوسكار آنا دي أرماس (فيلم "شقراء")، والممثلة الكندية نينا دوبريڤ (فيلم "يوميات مصاص دماء")، والمرشحة لجائزة الأوسكار الممثلة كيرستن دانست (فيلم "لصّ الأسطح")، والممثلة الحائزة على جوائز مرموقة داكوتا جونسون (فيلم "الماديون").

كما تشارك أيضا كل من الممثلة والمنتجة المرشّحة لجائزة الأوسكار كوين لطيفة (فيلم "رحلة فتيات")، ونجمة السينما الهندية كريتي سانون (فيلم "تيري إشك مين")، في الجلسات الحوارية المرتقبة لمناقشة مسيرتهم المهنية وتجاربهم الشخصية.