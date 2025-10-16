دراسة بريطانية: عصير الشمندر يُخفض ضغط الدم لدى كبار السن ويُحسّن بكتيريا الفم

كشفت دراسة بريطانية جديدة عن فائدة مذهلة لعصير الشمندر في خفض ضغط الدم لدى كبار السن، وذلك من خلال تأثيره الإيجابي على بكتيريا الفم.

كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟

وأجريت الدراسة في جامعة إكستر البريطانية أوضحت أن تناول الأطعمة الغنية بالنترات، مثل الشمندر، يُساعد على تحسين الدورة الدموية وتقليل خطر أمراض القلب، وفقا لما نشر في صحيفة The Independent Exeter.

ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن تناول عصير الشمندر الغني بالنترات يُغيّر من تركيبة البكتيريا في الفم، مما يؤدي إلى زيادة البكتيريا المفيدة وتقليل البكتيريا المسببة للالتهابات والعدوى.

وأفاد الباحثون، بأنه بعد أسبوعين من تناول العصير، لاحظت الدراسة انخفاضاً واضحاً في ضغط الدم لدى من تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، وهو ما يعزز قدرة الجسم على إنتاج أكسيد النيتريك، المسؤول عن توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

وأوضح البروفسور آندي جونز من جامعة إكستر أن «تناول الأطعمة الغنية بالنترات يغيّر ميكروبيوم الفم بطريقة تقلّل الالتهاب وتساعد على خفض ضغط الدم لدى كبار السن».

فيما أضافت البروفسورة آني فانهاتالو أن «كبار السن ينتجون كميات أقل من أكسيد النيتريك مع التقدم في العمر، لذا فإن تناول الخضراوات الغنية بالنترات يمكن أن يكون ذا فائدة كبيرة لصحتهم القلبية».

بدائل الشمندر

وأكدت الدراسة أن هناك بدائل أخرى غنية بالنترات يمكن أن تحقق نفس الفوائد، مثل السبانخ، الجرجير، الكرفس، والكرنب.

فوائد عصير الشمندر الصحية

ـ يساهم في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

ـ يُساعد في توسيع الأوعية الدموية وتعزيز تدفق الدم.

ـ يُحسّن من بكتيريا الفم ويقلّل من الالتهابات.

ـ غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات المهمة لصحة الجسم.