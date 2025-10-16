قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باحث: قمة شرم الشيخ أنجزت ما عجز عنه العالم في عامين
تغييرات وأمطار متفاوتة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
ترامب: أنهيت 8 حروب في 8 أشهر... واستخدمت التجارة لإطفاء النزاعات بين الدول
بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق
خبير استراتيجي: رغبة ترامب في إنهاء حروب الشرق الأوسط تقيد طموحات نتنياهو
كيف تبدأ الدعاء؟.. كلمات لا تفوّتها من أهم أسباب الاستجابة
طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته
استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية
واشنطن: حماس تلتزم بإعادة جثامين الرهائن وبرنامج مكافآت قيد الإعداد
سبعة منتخبات عربية في مونديال 2026… وفرصة لثامن تاريخي
حقيقة العرض الخرافي.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع حسام عبد المجيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

دراسة بريطانية: عصير الشمندر يُخفض ضغط الدم لدى كبار السن ويُحسّن بكتيريا الفم

كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟
كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟
آية التيجي

كشفت دراسة بريطانية جديدة عن فائدة مذهلة لعصير الشمندر في خفض ضغط الدم لدى كبار السن، وذلك من خلال تأثيره الإيجابي على بكتيريا الفم.

كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟

وأجريت الدراسة في جامعة إكستر البريطانية أوضحت أن تناول الأطعمة الغنية بالنترات، مثل الشمندر، يُساعد على تحسين الدورة الدموية وتقليل خطر أمراض القلب، وفقا لما نشر في صحيفة The Independent Exeter.

ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة،  أن تناول عصير الشمندر الغني بالنترات يُغيّر من تركيبة البكتيريا في الفم، مما يؤدي إلى زيادة البكتيريا المفيدة وتقليل البكتيريا المسببة للالتهابات والعدوى.

وأفاد الباحثون، بأنه بعد أسبوعين من تناول العصير، لاحظت الدراسة انخفاضاً واضحاً في ضغط الدم لدى من تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، وهو ما يعزز قدرة الجسم على إنتاج أكسيد النيتريك، المسؤول عن توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟

وأوضح البروفسور آندي جونز من جامعة إكستر أن «تناول الأطعمة الغنية بالنترات يغيّر ميكروبيوم الفم بطريقة تقلّل الالتهاب وتساعد على خفض ضغط الدم لدى كبار السن».

فيما أضافت البروفسورة آني فانهاتالو أن «كبار السن ينتجون كميات أقل من أكسيد النيتريك مع التقدم في العمر، لذا فإن تناول الخضراوات الغنية بالنترات يمكن أن يكون ذا فائدة كبيرة لصحتهم القلبية».

كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟

بدائل الشمندر

وأكدت الدراسة أن هناك بدائل أخرى غنية بالنترات يمكن أن تحقق نفس الفوائد، مثل السبانخ، الجرجير، الكرفس، والكرنب.

كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟

فوائد عصير الشمندر الصحية

ـ يساهم في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

ـ يُساعد في توسيع الأوعية الدموية وتعزيز تدفق الدم.

ـ يُحسّن من بكتيريا الفم ويقلّل من الالتهابات.

ـ غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات المهمة لصحة الجسم.

عصير الشمندر ضغط الدم كبار السن جامعة إكستر أكسيد النيتريك الخضراوات الغنية بالنترات ميكروبيوم الفم أمراض القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

مجلس الوزراء

الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية

افتتاح المتحف المصري الكبير

قبل افتتاحه رسمياً.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

ترشيحاتنا

كبار السن

العمر مجرد رقم.. تفاصيل أسباب الحساسية والكرامة الزائدة بعد سن الستين

الإعلامية نهال طايل

نهال طايل: ولاد الأصول بين الناس زي النور في عتمة الليل

النصر للسيارات

بعد الأتوبيسات.. شركة النصر تبدأ إنتاج السيارات الملاكي

بالصور

لو في الخمسين.. 10 نصائح فعالة لخسارة الوزن واستعادة النشاط بسهولة

نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين
نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين
نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين

دراسة بريطانية: عصير الشمندر يُخفض ضغط الدم لدى كبار السن ويُحسّن بكتيريا الفم

كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟
كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟
كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟

ابتكار مذهل في سماء دبي.. أول سيارة طائرة صينية لا تحتاج لرخصة طيران

أول سيارة طائرة
أول سيارة طائرة
أول سيارة طائرة

لماذا نبكي عند تقطيع البصل؟.. الأسباب العلمية وراء الدموع وحيل ذكية لتجنّبها

أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل
أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل
أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل

فيديو

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد