قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025
ماذا تقول في دعاء الشكر لله؟.. كلمات من هدي النبي تمنحك البركة
بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن
اغتيال صفاء المشهداني المرشح في انتخابات البرلمان العراقي | شاهد
لتسريع التعافي .. الأهلي يلجأ إلى حقن حسين الشحات بالبلازما | تفاصيل
رغم الفوارق الكبيرة بيننا.. نائب رئيس «كاب فيردي»: إذا واجهنا مصر قريبًا سنفوز عليها
الاستيلاء على الشوارع تقلق ترامب.. ويُهدّد بنقل مباريات كأس العالم من بوسطن
ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف
مصرع 20 شخصًا في حريق حافلة بالهند .. و«مودي» يُعزي أسر الضحايا
سر الرشاقة والمناعة القوية.. فوائد الكمثرى المذهلة لصحتك وجمالك
أبومسلم: ديانج يمتلك عروضًا من السعودية.. والأهلي يحتاج 4 صفقات في يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حلول فعّالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تنقذك من الإحراج اليومي

أسباب رائحة الفم الكريهة
أسباب رائحة الفم الكريهة
آية التيجي

تُعد رائحة الفم الكريهة من أكثر المشكلات المزعجة التي تؤثر على الثقة بالنفس والعلاقات الاجتماعية، وهي ليست مجرد مشكلة جمالية بل قد تكون علامة على مشكلات صحية في الفم أو الجهاز الهضمي.

أسباب رائحة الفم الكريهة

وهناك بعض الحلول الفعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة مع العناية اليومية الصحيحة بالفم، كالاهتمام بالنظام الغذائي والترطيب الدائم.

وهناك العديد من الأسباب وراء رائحة الفم الكريهة، وفقا لما نشر في موقع Mayo Clinic وHealthline وPerio Implant Advisory ومن أبرزها:

ـ ضعف نظافة الفم وتراكم البلاك وبقايا الطعام بين الأسنان.

ـ جفاف الفم وانخفاض إفراز اللعاب.

ـ أمراض اللثة والالتهابات المزمنة.

ـ مشاكل الجيوب الأنفية أو ارتجاع المريء.

ـ تناول أطعمة ذات روائح قوية مثل الثوم والبصل.

ـ التدخين والمشروبات الكحولية.

أسباب رائحة الفم الكريهة

حلول منزلية فعّالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة

ـ نظافة الفم الدقيقة:
اغسل الأسنان مرتين يوميًا بمعجون يحتوي على الفلورايد، واستخدم خيط الأسنان يوميًا، ولا تنسَ تنظيف اللسان بمكشطة أو فرشاة خاصة لإزالة البكتيريا المسببة للرائحة.
ـ استخدام غسول الفم:
اختر غسولًا مضادًا للبكتيريا يحتوي على مركبات الزنك أو الكلورهيكسيدين، مع تجنب الغسولات التي تحتوي على كحول بنسبة عالية لتفادي جفاف الفم.
ـ الحفاظ على رطوبة الفم:
احرص على شرب الماء بانتظام، ومضغ علكة خالية من السكر لتحفيز إفراز اللعاب، وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول.

أسباب رائحة الفم الكريهة

ـ تعديل النظام الغذائي:
قلل من الأطعمة ذات الرائحة القوية، وتناول الخضروات والفواكه الطازجة مثل التفاح والجزر التي تساعد على تنظيف الفم وتحفيز اللعاب.
ـ زيارة طبيب الأسنان بانتظام:
لإزالة الجير والبلاك، وعلاج أمراض اللثة أو الحشوات التالفة التي قد تكون سببًا في الرائحة الكريهة.
ـ العلاج الطبي عند الحاجة:
في حال وجود التهابات باللثة أو الحلق أو ارتجاع معدي، قد يصف الطبيب مضادات حيوية أو علاجات موضعية.
ـ استخدام البروبيوتيك:
تشير دراسات أولية إلى أن البروبيوتيك تساعد في موازنة بكتيريا الفم وتقليل الرائحة على المدى الطويل.

أسباب رائحة الفم الكريهة

متى يجب مراجعة الطبيب؟

ـ استمرار رائحة الفم رغم الاهتمام بالنظافة الشخصية.

ـ ظهور أعراض مصاحبة مثل نزيف اللثة أو الألم المزمن.

ـ وجود أمراض مزمنة في الجهاز الهضمي أو التنفسي.

رائحة الفم الكريهة التخلص من رائحة الفم نظافة الفم غسول الفم جفاف الفم البروبيوتيك اللسان علاج رائحة الفم صحة الفم العناية بالأسنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

مشغولات ذهبية

قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

أحمد موسى

كواليس أزمة كادت تعصف باتفاق غزة.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن جلسة الأربعاء

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

حادث تصادم سيارتين بطريق نجع حمادى أبوتشت بقنا

إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بطريق نجع حمادى أبوتشت بقنا

أرشيفية

إسرائيل تغلق معبر رفح وتقلص الدعم الإنساني ردا على تأخر تسليم جثث الأسرى

ترشيحاتنا

ترامب في الكنيست

كلمة ترامب في الكنيست: اليوم سكتت البنادق والفجر التاريخي للشرق الأوسط يبدأ

النوات الشتوية في الإسكندرية

ﺍﻟﻤﻜﻨﺴﺔ الأﻗﻮﻯ.. مواعيد النوات الشتوية في الإسكندرية 2026

محافظة دمياط

السيارة المتنقلة للمركز التكنولوجي بدمياط تتلقى معاملات الكارتة المجمعة

بالصور

مشروب صحي غني بمضادات الأكسدة.. طريقة عمل عصير التوت البري بعدة نكهات

عصير التوت البري
عصير التوت البري
عصير التوت البري

سر الرشاقة والمناعة القوية.. فوائد الكمثرى المذهلة لصحتك وجمالك

فوائد الكمثرى لصحتك وجمالك
فوائد الكمثرى لصحتك وجمالك
فوائد الكمثرى لصحتك وجمالك

حلول فعّالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تنقذك من الإحراج اليومي

أسباب رائحة الفم الكريهة
أسباب رائحة الفم الكريهة
أسباب رائحة الفم الكريهة

بعد وفيات في الهند.. تشديد الرقابة على بيع «الباراسيتامول» للأطفال دون وصفة طبية

الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال
الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال
الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال

فيديو

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد