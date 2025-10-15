«تشارلي كيرك» يتسبّب في إلغاء تأشيرات 6 أجانب في الولايات المتحدة لهذا السبب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، أنها ألغت تأشيرات ستة أجانب بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي المُتعلقة باغتيال الناشط تشارلي كيرك.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منح كيرك وسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة.

وذكرت الخارجية الأمريكية في منشور على منصة "إكس"، أمس الثلاثاء: "الولايات المتحدة غير ملزمة باستضافة أجانب يتمنون الموت للأمريكيين".

وأوضحت، أن الأجانب الذين ألغيت تأشيراتهم يحملون جنسيات جنوب أفريقيا، الأرجنتين، المكسيك، البرازيل، ألمانيا وباراجواي، لافتة إلى أن مواطنا أرجنتينيا اتهم كيرك في أحد المنشورات بـ"نشر خطاب عنصري ومعادٍ للأجانب وللنساء".

وأضافت أن أجنبيًا آخر كتب منشورًا باللغة الألمانية قال فيه: "عندما يموت الفاشيون، لا يشتكي الديمقراطيون".

وأكدت أنها ستواصل تحديد هوية حاملي التأشيرات الذين قالت إنهم احتفلوا باغتيال كيرك خلال فعالية بجامعة يوتا الشهر الماضي.