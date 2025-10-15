قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف يغفر الله لك كل ذنوبك كأن لم تفعلها؟ .. بهذا العمل
أحكام مُتفاوتة .. القصة الكاملة في قضية رشوة مياه أسوان
الفنان محمد التاجي يكشف مستجدات حالته الصحية وموعد خروجه من المستشفى
رغم انتهاء العدوان الإسرائيلي .. خطر كبير يُهدّد النازحين في غزة |تفاصيل
منظمة حقوقية: أداء مصر الدبلوماسي يعكس التزامها بالمبادئ الدولية وحماية الحقوق الإنسانية
اغتيال صفاء المشهداني المرشح في انتخابات البرلمان العراقي
160 جنيهًا .. أسعار الذهب تواصل الارتفاع وسط تجدّد التوترات التجارية بين أمريكا والصين
هل شراء شقة عبر البنك يعد ربا بسبب الفائدة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
«تشارلي كيرك» يتسبّب في إلغاء تأشيرات 6 أجانب في الولايات المتحدة لهذا السبب
عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025
ماذا تقول في دعاء الشكر لله؟.. كلمات من هدي النبي تمنحك البركة
أخبار العالم

«تشارلي كيرك» يتسبّب في إلغاء تأشيرات 6 أجانب في الولايات المتحدة لهذا السبب

ترامب وزوجة شيرلي كيرك
ترامب وزوجة شيرلي كيرك

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، أنها ألغت تأشيرات ستة أجانب بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي المُتعلقة باغتيال الناشط تشارلي كيرك.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منح كيرك وسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة.

وذكرت الخارجية الأمريكية في منشور على منصة "إكس"، أمس الثلاثاء: "الولايات المتحدة غير ملزمة باستضافة أجانب يتمنون الموت للأمريكيين".

وأوضحت، أن الأجانب الذين ألغيت تأشيراتهم يحملون جنسيات جنوب أفريقيا، الأرجنتين، المكسيك، البرازيل، ألمانيا وباراجواي، لافتة إلى أن مواطنا أرجنتينيا اتهم كيرك في أحد المنشورات بـ"نشر خطاب عنصري ومعادٍ للأجانب وللنساء".

وأضافت أن أجنبيًا آخر كتب منشورًا باللغة الألمانية قال فيه: "عندما يموت الفاشيون، لا يشتكي الديمقراطيون".

وأكدت أنها ستواصل تحديد هوية حاملي التأشيرات الذين قالت إنهم احتفلوا باغتيال كيرك خلال فعالية بجامعة يوتا الشهر الماضي.

